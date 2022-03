La pedagogia musicale secondo Kodàly

Sabato 26 marzo il Centro Giovani Innovation Young ospita un innovativo workshop sulla metodologia Kodàly applicato all’insegnamento della musica, finalizzato allo sviluppo intellettivo, sociale ed emotivo di persone di ogni età.



Il seminario, organizzato dalla scuola di musica World Music School di Monfalcone, sarà condotto da Edit Acs e Tamàs Endre Tòth, due musicisti ed educatori dalla grande esperienza in ambito della didattica musicale e punti di riferimento nella diffusione di questo metodo di insegnamento in Italia.



Il corso è aperto a giovani musicisti neodiplomati o diplomandi, insegnanti di musica, educatori e chiunque possa essere interessato alla metodologia Kodaly, potendo così approfondire i principi delle pratiche basate sull’attività musicale ludica come stimolo all’apprendimento e come educazione all’orecchio musicale.



La musica è fondamentale nella formazione intellettiva, sociale ed emotiva dell’individuo e per questo motivo, secondo Zoltan Kodàly, musicista, musicologo e didatta vissuto nel novecento in Ungheria, l’educazione musicale dovrebbe cominciare molto presto: “nove mesi prima della nascita del bambino”.



L’apprendimento del linguaggio musicale avviene in modo intuitivo e creativo e l’idea che sostiene il concetto kodaliano è la stessa dell’apprendimento della lingua madre: il bambino impara ad ascoltare, leggere e comprendere la musica proprio come impara ad ascoltare, leggere e comprendere la propria lingua.



Per informazioni ed iscrizioni contattare l’associazione World Music School presso il Centro Giovani Innovation Young o scrivere a: worldmusicmonfalcone@gmail.com