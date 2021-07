La penna visionaria di Leonor Fini, Gillo Dorfles e Arturo Nathan

La mostra multimediale di pittura, luce, musica e percezione olfattiva “Leonor Fini. Memorie triestine”, propone dal 26 giugno al 22 agosto una rilettura del tutto inedita della personalità e della creatività dell’artista, analizzando il suo intenso e fondamentale rapporto con la città di Trieste.

A margine dell’esposizione, prosegue anche il ciclo di eventi ‘a tema’. Il terzo appuntamento, che si terrà mercoledì 14 luglio alle 18.30, al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, Cristina Benussi, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, parlerà degli stili epistolari (esposti in mostra in alcune lettere autografe) di Arturo Nathan e di Gillo Dorfles in rapporto a quello di Leonor, con l’intento di approfondire il suo stretto contatto con il colto ambiente internazionale e d’avanguardia che allora connotava la città.

Lungo il percorso della mostra sono, inoltre, messi in dialogo tre dipinti molto importanti: uno della Fini, uno di Nathan e uno di Dorfles, a testimoniare la pittura introspettiva e visionaria che li accomunava. Nella stessa ottica di approfondimento è esposta anche un’accurata indagine grafologica dei tre artisti, eseguita da Mauro Galli dell’Associazione Grafologica Italiana.

L’incontro si concluderà con una visita guidata e una degustazione di vini Zidarich.

Per maggiori informazioni: leonorfinimemorietriestine@gmail.com +39 335 6750946