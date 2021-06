La Pimpa va a Grado

Una simpatica cagnolina bianca con i pallini rossi si aggira per le calli di Grado. È la Pimpa, protagonista della nuova Guida per bambini che Franco Cosimo Panini Editore ha appena dato alle stampe, in collaborazione con il Comune. “Pimpa va a Grado”, dedicata ai bambini dai 4 anni in su, per scoprire i luoghi e i monumenti insieme a Pimpa, con tanti contenuti e attività, verrà presentata il 30 giugno, alle ore 18.00, al Velarium della spiaggia Git di Grado, alla presenza del creatore della famosa cagnetta nonché disegnatore della Guida: Francesco Tullio-Altan, con le letture a cura di “0432 Associazione Culturale”.



La prima pagina è un fumetto, in cui tutto prende vita: Pimpa si è persa nella Laguna e incontra l’Anzolo che sta andando sul campanile dell’Isola del Sole a indicare il vento. Inizia una nuova entusiasmante avventura per il piccolo lettore, che in una caccia al tesoro si perderà nella labirintica città vecchia, visiterà il porto ed entrerà nella Basilica di Sant’Eufemia...



Pimpa è la compagna di giochi che propone al bambino percorsi inediti coinvolgendolo in un viaggio ricco di incontri. Nel libro, dal formato leggero e maneggevole, scritto con il contributo del, si trovano, adatto a chi ha iniziato a leggere in autonomia. Il fumetto, la narrazione, l’elemento fotografico insieme al gioco, rendono, da fare propria per costruirsi ricordi indimenticabili.E per “testarla”,, con ritrovo e partenza in piazza Biagio Marin alle ore 10.00 (la prenotazione è obbligatoria al 331 5601042).