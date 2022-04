La più grande passione di Pasolini: il calcio

Pasolini poeta, Pasolini narratore, Pasolini regista, polemista e pure autonomista ante-litteram. Un uomo, prima ancora che un intellettuale, di cui – a maggior ragione nell’anno delle celebrazioni per il centenario dalla nascita – sono state analizzate tutte, o quasi, le produzioni artistico-letterarie. Rimane il lato personale di Pasolini, fatto soprattutto di grandi passioni. Tra quelle più celebrate c’è l’amore per il calcio, sia da tifoso che da giocatore dilettante: l’oggetto di una grande mostra, La solitudine dell’ala destra. Pasolini e il calcio, che a fine aprile sarà organizzata da Cinemazero alla Galleria Bertoia di Pordenone, con un centinaio di foto anche inedite, testi e memorabilia.



TIFOSO DEL BOLOGNA - Prima di dichiarare a Enzo Biagi che gli sarebbe piaciuto diventare ‘un bravo calciatore’, perché “dopo la letteratura e l’eros, il football è uno dei miei grandi piaceri”, nel 1971 Pasolini definì il calcio in un articolo su il Giorno “l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo”. La sua passione - come spiega il curatore della mostra, Piero Colussi - “non nacque però in Friuli, ma a Bologna, sua città d’origine. Dal 1935, il Bologna Football Club vinse quattro scudetti quasi di fila e Pasolini ne divenne accanito tifoso, al punto da chiedere l’unico autografo della sua vita all’idolo Biavati”. E poi scrivere: “I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui campi di Caprara sono stati indubbiamente i più belli della mia vita”.



FONDATORE DI DUE SQUADRE

CAPITANO DELLA NAZIONALE

- Col trasferimento per le vacanze estive a Casarsa, nella casa della famiglia della madre, Pasolini iniziò a giocare con gli amici nel Casarsa Football Club nel campo sportivo dietro la ferrovia che, come ricorda Colussi, “usava come spogliatoio una stanza dell’albergo Leon d’Oro”. Nel luglio 1941, così racconta all’amico Luciano Serra le sue avventure pedatorie dal Friuli: “Ho giocato con discreta abilità, ala sinistra col Casarsa, avendo perso 4-0 con Azzano Veneto (Decimo, ndr). Domani, domenica, partita con Camino”. Alla fine della guerra, Pasolini fu tra i promotori della nascita della Sas Casarsa (Società Artistico Sportiva), che nell’autunno 1946 trovò la propria sede negli stessi spazi dell’Academiuta di lenga furlana. Nello stesso anno fu coinvolto anche nella fondazione dell’Unione Sportiva Sangiovannese e dal 1947, come ricorda Colussi, “inizia anche a scrivere di calcio, in qualità di corrispondente de Il Friuli Sportivo”.- Alcune delle immagini iconiche di Pasolini sono quelle sui campetti di calcio delle borgate romane, in mezzo ai palazzoni, dove conobbe i ragazzi in seguito protagonisti dei suoi romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta. “Negli Anni ‘60 – aggiunge Colussi - fu anche fra gli ideatori della squadra chiamata Attori e Cantanti, che poi si trasformerà nella Nazionale dello spettacolo, di cui portò a lungo la fascia di capitano. Nella primavera 1975, qualche mese prima di venire assassinato, organizzò a Parma la partita di calcio tra la troupe di Salò e quella di Novecento, girato a pochi Km di distanza da Bernardo Bertolucci, che vinse per 5 a 2. Tra i protagonisti c’era un giovane calciatore della Primavera del Parma, Carlo Ancelotti, ‘assunto’ in seguito come attrezzista nella troupe di Novecento!”