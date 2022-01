La poetica del gioco

Dopo il Museo temporaneo dei venti realizzato nel 2021, la biblioteca comunale Villa Dora di San Giorgio di Nogaro dà ora spazio al Museo temporaneo del gioco e del giocattolo. Il protagonista a cui è dedicata questa nuova esposizione, visitabile per quattro mesi a partire dal 30 gennaio 2022, è Roberto Papetti, uno dei più importanti mastri giocattolai italiani. “Un artista camminante” – come ha avuto modo di definirlo Emanuela Bussolati – “che transita da un pensiero all’altro, da una tematica all’altra”.



La mostra presenta centinaia di oggetti fatti a mano accompagnati da pannelli di approfondimento a cura della studiosa del gioco Francesca Berti, Ricercatrice presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.



Si passa dalle trottole e i bigliodromi ai giocattoli fatti con i pezzi di bicicletta, dalle case gabbie costruite ai tempi del lockdown ai giochi nati intorno alla pedagogia della lentezza. “So che i giochi tecnologici sono vincenti” ha dichiarato Roberto Papetti “ma io tengo viva una cosa importante, un’archeologia che c’è nelle cose. La crisi di oggi è una crisi nel rapporto con il nostro passato, culturale e storico. Attraverso questo giochi anacronistici cerco di non perdere il rapporto con il passato”. Papetti da 40 anni conduce una ricerca straordinaria sui giochi della tradizione che lo ha portato a scoprire i giocattoli della cultura contadina e le sorprendenti somiglianze di tipologie di giochi nelle varie culture del mondo. I giochi nascono a seguito di suggestioni legate alla letteratura, alla poesia e alla filosofia, nonché all’incontro con appassionati della cultura ludica italiana: Mario Lodi, Ettore Guatelli, Gianfranco Zavalloni. La mostra si espande anche oltre i confini della sala espositiva con un allestimento della Carovana dei pacifici (un progetto di educazione alla Pace) nella sala affrescata di Villa Dora, le fotografie giganti di Stefano Tedioli e Marilena Benini esposte sulle strade del paese, il parco giochi composto da totem creati per l'occasione dall'artista Emanuele Bertossi nel parco della Biblioteca. I totem ciclopici sono ricavati da vecchi tavoloni di legno colorati a tinte vivaci e pezzi di bicicletta. Sono giochi con cui giocare o semplicemente da guardare, fissandoli intensamente nell'unico occhio che hanno. L’esposizione è caratterizzata da numerosi laboratori destinati alle scuole e visite animate per le famiglie nei fine-settimana condotti dall’Associazione 0432. Lo scorso anno con la mostra sui venti sono state coinvolte 16 classi per un totale di 500 bambini. Il progetto gode del prestigioso sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, che ha finanziato l’iniziativa del Comune di San Giorgio di Nogaro e del Sistema Bibliotecario InBiblio con il Fondo per la promozione della lettura. Il progetto ha inoltre il patrocinio dell'Associazione Italiana Biblioteche FVG e il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



La mostra “Poetica del gioco” si svolge presso l’Antiquarium di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, piazza Plebiscito 2.E’ visitabile da martedì a sabato dalle ore 10 alle 13; da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle 19.Inaugurazione domenica 30 gennaio 2022 dalle ore 15 alle 18.Ingresso libero e gratuito.Per partecipare occorre avere il super green pass.Per informazioni:https://www.villadorasgn.it/poeticadelgioco/info@inbiblio.itBiblioteca Comunale Villa Dora: 0431.620281