La Q e la J completano la piazza delle Lettere di Pordenonelegge

Dalla A alla Z, finalmente, passando per le lettere Q e J che, insieme all’ultima dell’alfabeto, ancora mancavano. Ma adesso ci siamo: nella giornata di oggi, venerdì 29 gennaio, Piazza delle Lettere nel cuore di Pordenone è al gran completo: sono arrivate e sono state posizionate anche le ultime 3 tessere del “mosaico” Alfabetiere dei Poeti progettato da Fondazione Pordenonelegge e promosso dal Comune di Pordenone in sinergia con INAIL. In Piazza del Portello - la “city” di Pordenone, sede di una miriade di uffici dove le parole ogni giorno si compongono e scompongono vorticosamente diventando un vero motore produttivo – le grandi lettere gialle, alte fino a due metri, sono adesso 23.



Dopo le lettere X e Y, arrivate alle soglie della 21^ Festa del Libro co gli Autori lo scorso settembre, ecco adesso la lettera J adottata dalla ditta L.I.C.A.R. International di San Quirino, la lettera Q adottata dallo Studio Dentistico Dott. Francesco Dell'Andrea di Pordenone e la lettera Z adottata dalla famiglia M.Z. di Pordenone. L’impatto con la piazza è altamente scenografico e rappresentativo dell’anima letteraria e poetica di Pordenone: uno spazio iconico che esprime perfettamente l’identità della “città delle lettere e della poesia”. Il progetto si è sviluppato nel corso delle ultime due stagioni attraverso un format di “crowdfunding”: le 23 lettere sono state via via “adottate” da aziende, enti pubblici, comunità ma anche famiglie e cittadini di Pordenone. L’installazione letteraria, che Fondazione Pordenonelegge ha donato al Comune di Pordenone, resterà in Piazza del Portello fino al 31 dicembre 2021, originalissimo crocevia urbano e valore aggiunto per le escursioni turistiche nel centro della città.



Nato su idea e progetto di Patrizio De Mattio dello Studio DM+B & Associati, l’Alfabetiere di pordenonelegge è realizzato dalla ditta Antoniolli di Pordenone, ed è abbinato a versi originali composti da 23 poeti, uno per ciascuna lettera: sono Maddalena Lotter, Laura Pugno, Bernardo De Luca, Paolo Maccari, Eleonora Rimolo, Tommaso Di Dio, Francesco Maria Tipaldi, Maria Borio, Sebastiano Gatto, Franco Buffoni, Gian Maria Annovi, Giulia Rusconi, Alessandro Bellasio, Daniele Mencarelli, Stefano Dal Bianco, Maria Grazia Calandrone, Ivan Crico, Giovanna Rosadini, Naike Agata La Biunda, Tiziano Broggiato, Clery Celeste, Marco Pelliccioli, Azzurra D’Agostino, Francesca Serragnoli.