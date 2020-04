La quotidianità ai tempi del Coronavirus

Come ci ha cambiato il Covid-19? Come ha stravolto le nostre abitudini, le nostre città, i nostri paesi e le nostre case? Il fotografo Martin Ordeñana, titolare di uno studio a Tavagnacco, al Centro Commerciale Friuli, ha ideato un progetto fotografico sulla vita ai tempi del Coronavirus.

Negli scatti realizzati e pubblicati sul suo sito, Ordeñana racconta per immagini la vita nella sua comunità.

“Un'idea che vuole aiutare le piccole attività e gli imprenditori che in questo delicato momento continuano a servirci” spiega l'autore del viaggio fotografico tra Tricesimo, Tavagnacco e Reana del Rojale, paesi deserti e svuotati dal traffico e dai rumori, ma ricchi di vita.

Martin Ordeñana sceglie il bianco e nero per le sue immagini che ritraggono una Tricesimo inedita, senza auto - di fatto un'immagine più suggestiva che mai, visto il traffico sostenuto che di solito la caratterizza - e la vita quotidiana in paese ai tempi del Covid-19. Ci sono i volontari della Protezione Civile, la vigilanza privata, i negozianti, i privati a spasso con il cagnolino, tutte tracce di quella quotidianità bruscamente interrotta, spezzata, e poi trasformata, per certi versi rinata, dall'uso di mascherine e guanti, avvisi, limitazioni, isolamento, distanze di sicurezza, disinfezioni e disposizioni. E poi l'obiettivo della macchina fotografica cattura scene di ordinaria quotidianità a Tavagnacco, nei punti vendita di grandi catene, e Reana del Rojale.



Immagini che resteranno a memoria di come una comunità si sia trasformata per affrontare e superare l'isolamento. Magari con il sorriso che, nella sua potente vitalità, spunta da sotto una mascherina e profuma di vita e voglia di andare avanti!