Venerdì 25 marzo, alle ore 17.30 nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato, è in programma l'incontro 'La rappresentazione del corpo nell’arte del Novecento', il percorso formativo tenuto da Augusta Eniti e rivolto a tutti, adulti e ragazzi, che ripercorrerà in modo semplice ed interattivo l’arte del secolo scorso per comprendere come è cambiata l’immagine del corpo.



Dapprima sottomesso ai canoni estetici legati alla bellezza, armonia e idealità, il corpo viene interrogato a più riprese nel corso della storia. Nel Novecento assistiamo a una vera e propria sfida a qualsiasi ideali di verosimiglianza e proporzione. Sfigurato, geometrizzato, frammentato, il corpo attraversa e scuote la rappresentazione artistica del ventunesimo secolo.



Organizzato in collaborazione con il progetto CulturaNuova il corso si inserisce all’interno di un progetto dal titolo Mind The Gap, dedicato all’arte visiva contemporanea.