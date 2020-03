La scienza, una grande macchina per produrre favole e tolleranza

Una storia per avvicinare anche i più piccoli alla scienza attraverso una storia di pura fantasia, in un periodo in cui la parascienza e i tuttologi - senza fondamento scientifico – sembrano prevalere. E’ il contenuto dell’ultimo libro di Francesca Gregoricchio, pluripremiata autrice di diversi racconti per bambini e adulti, spesso in marilenghe. Le strabilianti sfere fischianti della famiglia Furlan, edito da L’orto della cultura, con la consulenza scientifica di Federico Pedrocchi e le illustrazioni della friulo-milanese Maddalena Bathish, racconta le avventure di una famiglia che si trova a dover gestire dei protoni molto più grossi di quelli veri. E anche di un grande segreto che scienziati e scienziate custodiscono da molti anni.



Tutto parte dall’incontro delle gemelle Eli e Gil, durante le vacanze di Natale nella casa sulle colline del Friuli, con un giornalista in pensione che riscopre una storia di cinquant’anni prima e scatena le rocambolesche avventure di dieci sfere che forse sono qualcos’altro, che potrebbe arrivare dai primi istanti di vita del nostro Universo. Le due piccole di casa Furlan diventano ambasciatrici di un mondo di tolleranza, collaborazione e pace, cercando le risposte al Cern di Ginevra e scoprendo soprattutto che “sognare da piccoli è un buon modo per imparare a conoscere il mondo da grandi”, come sostiene lo stesso Pedrocchi.



Con il registro letterario della fiaba, ma anche rigore scientifico, Francesca Gregoricchio racconta una storia che si muove a zig-zag tra realtà e fantasia, partendo sempre dal presupposto che la scienza è anche “una grande macchina per produrre favole”. E soprattutto che comprendere la scienza rende più coscienti del valore della vita, quindi più propensi alla cooperazione, alla pace, alla tolleranza e alla solidarietà. “C’è sempre un tempo per imparare ad essere precisi, e questo è essenziale per comprendere la scienza. Ma c’è un tempo, quando si è molto giovani, nel quale è molto più importante emozionarsi, farsi trasportare dalle immagini strane che la scienza produce, e dalle storie che la ricerca ha sempre prodotto”.