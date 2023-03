Martedì 14 marzo alle 18.30 in Villa de Brandis - sala consiliare - a San Giovanni al Natisone ospite di "Incontri d'Autore" sarà la scrittrice Odette Copat che presenterà il suo "Manuale Malincomico - di soccorso alla quotidianità -".

“Ridi sempre, ridi lo stesso, e se sei causa del tuo mal, ridi te stesso”. Manuale malincomico è il divertentissimo viaggio letterario dentro una quotidianità vissuta da queste parti, sospesa tra il Friuli e il Veneto, dove passato e presente si mischiano. Ma soprattutto è il diario di una donna che, giocando con le parole, indaga la matassa di sentimenti che si cela dentro gli oggetti e le incombenze di tutti i giorni. Un viaggio nelle relazioni che vi farà ridere e piangere, a volte nello stesso momento. Manuale malincomico è un cammino tra le stagioni, dal caldo dell'estate alle foglie crepitanti dell'autunno, dalla brina dell'inverno al risveglio della primavera. Tra i volti che incontriamo in un bar e le solitudini che ci portiamo dentro. Tra i legami indissolubili e quelli che nascono e muoiono. Sino alle ferite, più o meno nascoste, che ci accompagnano lungo i corsi delle vite e delle città, quelle personali, e quelle collettive di una "quinta stagione" che non ci aspettavamo...

Ingresso libero e gratuito con obbligo di prenotazione a: teatrotuttotondo@gmail.com oppure con una chat al 3477706692.