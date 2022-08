La Scuele di Avost ritorna in montagna

Agosto: mese di vacanze, viaggi e riposo, o tempo di bilanci, riflessioni e programmazione degli obiettivi per l’anno scolastico imminente? Grazie alla Scuele di Avost, la Summer school del Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, entrambe le tendenze possono diventare realtà e prendere vita ad Aplis di Ovaro, dove l’hotel della località montana si trasformerà per l’occasione in un centro di formazione, con seminari, laboratori e incontri dal 29 al 31 agosto.

Dopo i due anni in cui la scuola estiva è stata costretta a trasferirsi in rete – con una partecipazione di oltre 200 iscritti per edizione – la Scuele di Avost organizzata dal Docuscuele della Società Filologica Friulana ritorna dunque in presenza, offrendo la possibilità a docenti e professionisti di incontrarsi, stimolare la propria curiosità e fantasia, oltre a favorire la sperimentazione e lo studio di nuove tecniche e modalità di apprendimento, circondati dal panorama mozzafiato delle Alpi Carniche e dalla tranquillità e pace che abitano questi luoghi.

Il programma prevede incontri dedicati alle ricerche, progetti e pubblicazioni (a cura di Enrico Maso, Ada Bier e Antonella Ottogalli); un corso sulle tecniche mnemoniche a scuola (a cura di Fabio Boltin); laboratori di tessitura e intrecci (a cura di Anna Sara Zanolli Mancini), canto sulla pentatonica (Arianna Plazzotta) e laboratorio linguistico e di scrittura (Carlo Tolazzi); conferenze sull’alimentazione (Enos Costantini) e sul clima (Francesco Pascoli, Serena Soldà, Enrico Maiero); presentazioni di materiali audiovisivi e una visita guidata alla mostra “La bellezza e la ragione” di Illegio.

Gli appuntamenti, tutti a libera scelta e rivolti agli insegnanti della regione, sono gratuiti e riconosciuti come percorsi di formazione accreditati secondo le linee guida del MIUR.

Le spese di pernottamento, vitto e visite guidate sono a carico dei partecipanti.

È possibile iscriversi attraverso il sito del Docuscuele: www.scuelefurlane.it, alla sezione specifica, contenente tutti i materiali informativi e il programma della Scuele di Avost. Per informazioni e chiarimenti chiamare il numero 0432.501598 (int. 5) o scrivere una mail a: info@scuelefurlane.it.