In occasione del 24° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia in corso al Parco Sculture di Vergnacco fino al 19 settembre, il Gruppo Archeologico Aquileiese e il Circolo Culturale “Il Faro” hanno organizzato un Convegno intitolato "La scultura in pietra all’epoca del Patriarcato: originalità, influenze, contaminazioni e messaggio politico".



Obiettivi sono far conoscere la scultura in pietra del passato, in particolare quella del periodo dello Stato patriarcale di cui nel 2020 si sono celebrati i 600 anni dalla caduta, ma anche offrire un confronto con la scultura contemporanea. L'evento si svolgerà mercoledì 15 settembre, alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Municipio a Reana del Rojale, e sarà contemporaneamente fruibile online alla pagina social del Simposio di Scultura FVG.



I relatori proporranno un interessante excursus di opere e tecniche scultoree antiche e saranno, con “”,con “”,con “” econ “”.via email a info@faronline.it, mentre per partecipare all’evento online sarà sufficiente collegarsi alla pagina