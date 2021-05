La Serenissima, una porta tra Friuli e Oriente

Il 18 ottobre 1680 cinque francescani partono dal porto di Venezia con direzione Canton, Cina, in risposta alla rinnovata spinta missionaria promossa dalla Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Tra loro un uomo che di lì a qualche anno avrebbe cambiato la storia delle relazioni tra questi due mondi: fra Basilio Brollo da Gemona. Vivace e appassionato, padre Brollo fu missionario di grande sensibilità e narratore onesto di una cultura millenaria. Fin dal suo insediamento in terra cinese, prese coscienza delle difficoltà dell’incontro con un’altra cultura e religione, cercando di mantenere il legame con le tradizioni, la storia e i riti ancestrali che scandivano la vita di quelle comunità lontane per trovare vie nuove per rendere possibile il radicamento del Vangelo. Nacque così il primo dizionario sinicolatino della storia, dall’intuizione che la conversione può nascere solo dal dialogo.

UN PONTE TRA DUE MONDI - Esattamente 240 anni prima, un altro ponte era stato edificato col sangue e il sacrificio di molti, spalancando le porte dell’Oriente: la Serenissima aveva occupato le terre del Friuli e la bandiera di San Marco aveva preso il posto delle insegne patriarcali. Serenissima porta d’Oriente. Dal Friuli alla Cina sulle orme di Basilio Brollo da Gemona vuole essere un viaggio di bellezza, eleganza e raffinatezza attraverso il tempo (dal 1420 al 1700) e lo spazio: dal Friuli alla Cina. Con un approccio immersivo, nell’edificio ex carceri del Castello di Gemona, da sabato 29 e fino al 24 ottobre, straordinari capolavori inediti di abbigliamento, arte ceramica, pittura e scultura metteranno in scena l’incontro tra due culture e stimoleranno la riscoperta della figura di Brollo, ponte tra due mondi.



UN PERIODO TRASCURATO

L’IMPORTANZA DEL DIALOGO

- Il percorso espositivo presenta i risultati delle ricerche effettuate da un equipe di studiosi, composta da Giuseppe Trebbi, Miriam Davide e Giuseppe Marini, che ha appena pubblicato una monografia su padre Brollo. Al centro, le radici della società gemonese e friulana nella prima età moderna, prima e dopo l’occupazione veneziana del 1420, gettando nuova luce su un periodo della storia patria spesso trascurato e consentendo di comprendere meglio il processo di formazione dei ceti dirigenti friulani e i punti di forza e di debolezza di una società giunta alle soglie della modernità con forti tensioni sociali.- Il progetto, grazie allo spunto fornito dall’attività dei padri missionari in Cina, si propone di approfondire anche il legame tra la nostra regione e la Cina stessa, mediato nei secoli dalla fondamentale porta che la Serenissima aprì verso l’Oriente. Un’occasione per riflettere sui rapporti culturali, ma non solo, tra i due mondi, e sull’importanza e il significato del dialogo, oltre che trovare le radici della società attuale nella ricchezza della nostra storia