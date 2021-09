Nell’ambito di UdinEstate 2021, rassegna estiva promossa dal Comune di Udine, proseguono gli appuntamenti di “Art in cort” organizzati dalla Società Filologica Friulana.



Diverse espressioni artistiche (Art) si svolgono nella corte interna (in Cort) di Palazzo Mantica, sede udinese della Società Filologica in via Manin​ 18 a Udine, tra musica, incontri e presentazioni editoriali.



Francesca Venuto dialogherà con Elisabetta Francescutti, funzionario storico dell’arte SABAP FVG.



Prossimi appuntamenti Art in Cort 2021

INCONTRI MUSICA

Corte interna di Palazzo Mantica

Via Manin 18, Udine



Martedì 14 | Ore 18.00

Presentazione La Vite gnove di Dante Alighieri

Leture di un classic de leteradure te version furlane con Matteo Venier



Mercoledì 15 | Ore 16.45

La Soprintendenza si racconta.

Ruolo e competenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e i principali cantieri di restauro in corso in Regione

Elisabetta Francescutti dialoga con Francesca Venuto



Mercoledì 15 | Ore 18.30

FricoKiller (Morganti editori)

Presentazione dell’antologia di gialli ‘tipicamente friulana’

Gli scrittori Gabriella Bucco, Paolo Morganti e Nicola Skert racconteranno come il piatto più amato in regione possa diventare strumento di un crimine