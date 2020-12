La storia delle radio d’epoca in una collezione

Pier Giorgio Vendramini, appassionato cultore della storia locale di Pasiano e autore di diverse mostre sulle radio antiche, ha donato la sua collezione di 400 radio d’epoca, raccolte nell’ultimo trentennio, al Comune di Pasiano. Un patrimonio storico e culturale che ora passerà alla comunità. L’atto di donazione è stato firmato giovedì 10 dicembre.



Proprietario della collezione dal valore di diverse decine di migliaia di euro Vendramini ha deciso di volerla mettere a disposizione della collettività e così l’ha devoluta al Comune, che si assume l’onere di conservarla nella sua integrità, unità e specificità con la massima cura e diligenza; e di consentirne la massima fruibilità da parte degli utenti. L’amministrazione avrà l’obbligo di realizzare e mantenere funzionante una sede museale per ospitare la collezione, che attualmente è esposta nell’ex Municipio di Pasiano, in via Roma 113-114. Vendramini prenderà visione del progetto museale, del relativo catalogo prima della definitiva predisposizione e potrà avere libero accesso alla futura sede museale. Secondo quanto convenuto, il signor Vendramini e il Gruppo Archeologico “Acilius” dovranno essere informati dell’eventuale necessità di spostare la sede espositiva.



La collezione donata è formata da circa. Le radio sono datate. “Sono state raccolte sia in Italia che all’estero in diversi mercatini e sono veri e propri cimeli - racconta Vendramini -: dalle Tesla e Marconi a quelle del periodo bellico, le cosiddette radio popolari, italiane, tedesche ma anche inglesi e ungheresi. Fanno parte della vasta collezione anche le radio militari, quelle degli anni ’20 e ’30 che sono le più intriganti, le radio Ducati e le radio Delphi con i tasti sopra, le più pubblicitarie, e diversi modelli provenienti da tutto il mondo: America, Inghilterra, Svizzera e Russia. Oltre a questi pezzi ci sono anche una nutrita varietà di transistor a forma di bottiglia, pianoforte, coccinella, Adamo ed Eva e antenne e altoparlanti a forma di fiori. Ho deciso di regalare tutto questo materiale perché mi piace l’idea di tramandarlo ma non di disperderlo chissà dove - confida - e quindi la soluzione migliore mi è sembrata quella di metterlo a disposizione della mia comunità. Così non dovrò mai separarmi davvero da questi oggetti che ho custodito con cura e affetto negli anni come fossero parte integrante della famiglia”.Il sindacodesidera ringraziare pubblicamente il signor Vendramini per aver ceduto a titolo gratuito al Comune un bene di notevole pregio: “Consegna al capoluogo un patrimonio che arricchirà l’offerta culturale, propedeutico ad implementare il lavoro di progettazione museale in corso sul ‘Museo della radio antica’. La collezione ben presto sarà messa a disposizione della comunità”.(sezione della Società Friulana di Archeologia) ed è sito presso l'ex Municipio di piazza Alcide De Gasperi.Dagli anni sessanta dello scorso secolo in poi l’importante opera di raccolta d’informazioni e di tutela del patrimonio di Pasiano è legata al paziente e capillare lavoro del Gruppo, formato da appassionati cultori della storia locale. Alcuni di loro hanno creato un piccolo museo delle radio d’epoca, che occupa due stanze dell’edificio: si tratta dell’unica raccolta del genere presente in Friuli.Apparecchi di varie epoche storiche, da quelli più voluminosi di fabbricazione tedesca fino alle autoradio del dopoguerra dal peso di cinque o sei chili, dalle prestigiose Telefunken alle transistor portatili. Assieme alle radio, tuttora funzionanti, ci sono altri oggetti sempre d’epoca che spiegano il loro funzionamento e alcuni manifesti italiani e stranieri. Altri esemplari sono presenti nelle case dei collezionisti e, periodicamente, viene in parte rinnovato il materiale esposto.Dal 2017 è presente la mostra di radio d'epoca che rappresenta un fiore all'occhiello e rende molto conosciuta Pasiano in tutta Italia. All'interno vi sono apparecchi che risalgono anche al periodo della Grande Guerra.