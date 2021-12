La storia tra i numeri in mostra a Pordenone

Esposizione di documenti, a Pordenone, intiolata 'La storia fra i numeri'. Un'escursione fra le scritture contabili della Ragioneria comunale, documenti custoditi dall’Archivio storico di Pordenone che sarà accessibile al pubblico dal 7 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022, nella Biblioteca civica.



Dopo l’esposizione celebrativa dei 150 anni dalla costituzione del corpo dei Vigili Urbani, l’Archivio storico del Comune di Pordenone propone un’altra selezione di documenti che riguardano questa volta l’attività della Ragioneria. La maggior parte delle pratiche di un’amministrazione ha una componente economica, costituita da entrate e spese. Specchio di questo movimento di denaro sono i registri contabili, che rappresentano una miniera d’informazioni: le ditte operanti in città, le associazioni destinatarie di contributi, il nome del moderatore dell’orologio del Municipio.



L’esposizione rende omaggio ai colleghi dell’ufficio Ragioneria che negli ultimi due secoli hanno gestito il patrimonio economico del Comune, registrando entrate e spese, dalle grandi cifre delle opere pubbliche ai centesimi dei diritti di segreteria. Attraverso le riproduzioni dei documenti selezionati, si possono seguire le tracce del loro lavoro: bilanci di previsione, fatture, mandati di pagamento, conti consuntivi. Si tratta di un piccolo assaggio per far conoscere il patrimonio documentale conservato presso l’Archivio storico comunale in via Piave 54, che può risultare utile per approfondire ricerche di carattere storico, sociale, economico.



L’esposizione sarà visitabile fino al 3 gennaio negli orari di apertura della Biblioteca civica: lunedì 14.30-18.00, da martedì a sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00.