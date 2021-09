La Strada dei Libri Passa da...: coinvolti 1.430 bambini e 930 adulti

"La strada dei libri passa da..." ha cominciato il suo cammino lo scorso sabato 5 giugno, ed è proseguita per tutta l’estate con oltre 70 appuntamenti in calendario distribuiti su tutto il territorio regionale. In attesa della “coda” finale del prossimo sabato 25 settembre al Parco Patuna di Monfalcone (nell’ambito del Festival “Geografie”), il progetto LeggiAMO 0-18 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Damatrà Onlus, partner del progetto che ha ideato, organizzato e prodotto la manifestazione, sono pronti a tirare le somme dell'edizione 2021, insieme a tutte le biblioteche e i comuni che hanno sostenuto l'iniziativa.



“La strada dei libri passa da…” ha riempito l'estate di racconti a cielo aperto dove grandi e piccoli sono stati invitati a condividere il piacere di leggere insieme in mezzo alla natura. E sono stati infatti principalmente i parchi e giardini della nostra regione a ospitare gli incontri: luoghi ricchi di significati che al meglio hanno saputo raccontare le bellezze, alcune di esse ancora nascoste, della nostra bellissima regione.



COS’È “LA STRADA”

I LUOGHI E LE COMUNITÀ -

I CONTESTI

LA RETE -

I NUMERI

LE TEMATICHE

"La strada dei libri passa da…" è una rassegna che si svolge ogni anno, è rivolta a bambini e famiglie e unisce spettacoli teatrali, letture sceniche, laboratori musicali, visite speciali dentro ai musei e altre esperienze articolate e fuori dal comune. Obiettivo dell'iniziativa è di far uscire i libri dalla biblioteca, per farli “camminare” verso il teatro, il museo, il cinema, la mediateca, nelle case della musica…e quest’anno anche nei parchi e nei giardini e perfino in qualche bellissima casa privata che ha generosamente aperto le sue porte! Caratteristica de “La strada dei libri passa da…” è quella di legare la promozione della lettura agli altri percorsi di promozione culturale presenti su ciascun territorio, con la volontà di attivare sinergie che accompagnino la crescita dell’intera comunità.Nell’edizione che ha animato l’estate 2021 sono state toccate in modo capillare differenti aree geografiche e luoghi del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo in modo trasversale il territorio nel suo complesso e tante singole realtà. Sono stati parchi, giardini, censtri estivi, cortili delle scuole, mulini, ville, laghi e sedi di associazioni e circoli ad ospitare tutti gli appuntamenti: luoghi all’aperto, scelti con cura; spazi a volte anche desueti o nascosti sono diventati teatro di esperienze da condividere perché è stata la comunità stessa a desiderarlo e a chiederlo.- Come ogni anno, anche per quest’edizione, la "Strada" ha coinvolto decine e decine di realtà, invitando i bambini e i ragazzi ad avvicinarsi alla lettura con strumenti, modi, scenari tra i più diversi. I piccoli protagonisti si sono alternati nel ruolo di lettore, ascoltatore, fruitore, attore, esploratore, scienziato; perché sono i contesti nei quali si svolgono le letture a determinare ogni volta un percorso diverso, aggiungendo valore ed empatia all’esperienza. E come ogni anno la rassegna ha parlato in modo diretto alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi e si è fatta “mediatore” regalando loro una dimensione nella quale ritrovarsi e stare bene insieme, in un contesto che sia scelto e vissuto con intenzione e volontà, fuori da “obblighi” scolastici o istituzionali.Mai come quest’anno il valore della rete che unisce tutti gli attori della filiera della lettura si è manifestato in modo evidente, sincero e diretto: sono stati tantissimi gli amministratori, i tecnici, le strutture locali che hanno creduto nell’ampio respiro del progetto, condividendone lo spirito e rendendo “La strada dei libri passa da…” un contenitore unitario. Una pratica che ha reso la manifestazione quanto mai sostenibile, contribuendo a un nuovo paradigma culturale che si propone di essere una “buona pratica” da imitare per continuare un progetto collettivo dalle intenzioni condivise.- L'edizione 2021 ha coinvolto nelle sue attività di lettura 1.430 bambini e 930 adulti in 66 differenti località del Friuli Venezia Giulia. La stretta collaborazione e la sinergia tra territorio, amministratori, sistemi bibliotecari sono stati esemplari e grazie a questo cammino molte famiglie e molti bambini hanno potuto godere di tante iniziative.- "La strada dei libri passa da..." ha proposto diverse attività tematiche che hanno affollato i calendari di giugno e luglio e proseguito con diversi appuntamenti (meno fitti ma non meno interessanti) anche in agosto e settembre.Per la prima volta “La strada dei libri” ha incontrato il Castello di Miramare, che tra il parco e la riva ha accolto le letture itineranti proposte da Nati per leggere; e ha collaborato con “Palchi nei parchi”, progetto ideato dal Servizio foreste e Corpo forestale e organizzata da Promoturismo FVG. Nel vivaio Pascolon a Maniago, grandi e piccoli hanno scoperto insieme il gusto delle relazioni tra bambini, libri e natura; un “laboratorio tascabile” a metà tra arte e scienza.Le proposte studiate per l’edizione 2021 hanno incontrato le esigenze e gli interessi dei giovani lettori e delle famiglie con diversi titoli. ANDAR PER ALBERI, sedici appuntamenti con racconti e laboratori per bambini e famiglie a cura di Damatrà Onlus. Sfogliare, guardare, ascoltare, ridere, disegnare, costruire e immaginare all’ombra di un albero. Tante e tantissime storie, raccontate una dopo l’altra: un invito all’ascolto naturale che si conclude con un laboratorio tascabile per raccontare un albero con tecniche diverse a cavallo tra arte e scienza. LIBRI SELVATICI ha proposto quindici date di esplorazioni tra libri e nature per bambini (dai 5 ai 10 anni), letture a voce alta e laboratori esperienziali. I Libri Selvatici raccontano storie e immagini di esploratori, trasmettono il piacere della ricerca, mostrando come cogliere l’inaspettato intorno a noi. Attività di esplorazione all’aperto per osservare forme, colori e relazioni e per soddisfare il naturale bisogno di gioco libero e scoperta che i bambini e le bambine hanno. A cura di 0432 associazione culturale.Otto repliche in calendario per i racconti IL MISTERO DELL’ACQUA, dove voce e musica narrano la storia di un paese e della sua fonte di acqua dolce. Maripura è luogo di leggenda ma il senso più profondo dei racconti che lo vedono protagonista riguarda tutti gli esseri umani: la responsabilità di proteggere e rispettare questo bene prezioso. Con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta.L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI, ha proposto due date di Cine-lettura per bambini (dagli 8 anni) e adulti a cura di Livio Vianello. Che cos’è che ci intriga nella vicenda di un uomo solitario che passa le proprie giornate a piantare alberi in una landa deserta del sud della Francia? È la forza di un gesto, l’impegno, la tenacia. La speranza che nel piccolo ogni uomo ha la possibilità di compiere piccoli miracoli e che è importante coltivare i propri sogni e lavorare per renderle reali.A cura di Damatrà Onlus i sette appuntamenti con MILLE SOLI DA GUARDARE. Racconti, laboratori e telescopi per bambini e famiglie con protagonista il sole e il solaiolo Ravidara, che con il fuoco fabbrica ogni sole che la gente vede. A fine letture è stato proposto un laboratorio dove ogni bambino riceveva un kit personale con cui costruire il proprio sole. Una miscellanea di racconti del mito, da Dafne al giardino delle Esperidi, dall’ulivo al cipresso per i racconti di NEL BOSCO DEGLI ALBERI PARLANTI (in sei repliche).Unica data anche per E POI VOLARE, racconti e laboratorio per bambini e famiglie a cura di Damatrà Onlus. Tante storie d’aria e di passioni per il volo hanno introdotto il laboratorio nel quale ciascuno dei presenti ha costriuito il suo aquilone.Nove appuntamenti con NELLA SELVA OSCURA. Una narrazione avvincente e a tratti divertente ha accompagnato i giovani lettori nel mondo di Dante e della sua Commedia, in un viaggio fatto di incontri e penombre. Le parole disegnano il ritratto di un Dante prima bambino e poi adulto fino ad arrivare alle porte di un inferno solo evocato. Quattro gli appuntamenti con LA NOTTE RACCONTA lettura con effetti sonori per bambini (dagli 8 anni) e adulti a cura di Livio Vianello. La notte racconta una fiaba che ha il potere come tutte le fiabe di rivolgersi ad adulti e bambini, di evocare immagini, di richiamare emozioni profonde."La strada dei libri passa da... " è parte di LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha come partner: CCM - Consorzio culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Ufficio Scolastico Regionale e Associazione Culturale Pediatri.