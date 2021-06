La video maker Erica Zamparo promuove Un libro da consigliare

Uno spot per promuovere “Un libro da consigliare”, il concorso ideato dalla Biblioteca comunale di Monfalcone e organizzato insieme al Consorzio culturale del monfalconese all'interno del Progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18. Lo ha realizzato la giovane video maker Erica Zamparo, ispirandosi alla libertà di sognare, lo slogan che caratterizza l’edizione 2021 del concorso regionale, che invita gli studenti delle scuole secondarie alla lettura e a consigliare i loro libri del cuore con varie modalità espressive (le categorie attuali sono cinque: testo scritto, disegno o fumetto o graphic novel, fotografia, video, canzone o componimento rap).



Con un gioco di colori e di effetti di movimento, la monfalconese Erica Zamparo ha ricreato l’atmosfera onirica in cui si immerge una persona quando legge un libro (il set è stato realizzato nella Biblioteca di Monfalcone), producendo un video inaspettato, intenso e ad effetto, seppur breve.



Alla realizzazione del video hanno collaborato Gabriele Favento, aiuto-regista, Lorenzo Dell’Agnese, attore, entrambi colleghi universitari di Erica, e Anna Martinelli, studentessa e attrice per un giorno.Lo spot si può visionare sul sito del concorso al link www.unlibrodaconsigliare.it, sul sito https://leggiamofvg.it, di cui fa parte “Un libro da consigliare”, e sul sito http://www.bibliotecamonfalcone.it. Viene inoltre pubblicato anche sulle pagine di BiblioGo! e sui canali social legati al concorso.L’interesse di Erica Zamparo per il video è nato per gioco, ma nel tempo si è trasformato in una passione così forte da determinare la scelta degli studi: Erica è iscritta al Dams di Gorizia, studia cinema e il suo sogno è quello di lavorare nel campo dell’audiovisivo. Lungo il suo percorso formativo, Erica ha partecipato al concorso “Un libro da consigliare” e più volte è stata una delle vincitrici, sin dalle scuole medie, partecipando singolarmente, (il concorso prevede anche la partecipazione di gruppi nelle categorie video e canzone o componimento rap). La consapevolezza di voler lavorare nel mondo cinematografico è nata proprio con il concorso e si è poi concretizzata in terza superiore, quando Erica ha partecipato alla realizzazione del cortometraggio “I tre usi del compasso” di Ivan Gergolet, durante il laboratorio di cinema organizzato dal suo liceo, il Buonarroti di Monfalcone. L’esperienza come regista si infine è evoluta durante il periodo dell’alternanza scuola-lavoro.