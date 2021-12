La voce dei Negrita ritorna a Udine, ma nelle vesti di artista

A Udine è venuto diverse volte con la sua band, i Negrita, ma questa tappa per Paolo Bruni, in arte Pau sarà davvero speciale, perché sabato 18 dicembre alla Pop House Gallery di piazza Matteotti presenterà Art Rock Couture Volume 1, il primo capitolo di un intreccio artistico dove l’arte non ha una sola forma, ma si dirama in direzioni diverse, pur nascendo dalla stessa radice.

La mostra racchiude le tre anime dell’artista: tre universi paralleli che prendono vita in un unico progetto attraversando diversi mondi in equilibrio tra caos e meraviglia. Nella galleria che raccoglie opere di artisti contemporanei del calibro di Banksy, Jago, TvBoy, Mr. Brainwash, Murakami, Kaws, Likissas…, Pau presenterà di persona un’esposizione arricchita da alcune novità, presentate in esclusiva. Il frutto di una sperimentazione continua che sposta sempre più lontano l’orizzonte dell’artista, senza comprimerlo in nessuna etichetta.

Musicista professionista da 27 anni con più di 1000 concerti all’attivo, Pau ha deciso di incanalare la sua creatività nell’arte, nei lunghi mesi in cui era impossibile per qualsiasi musicista salire sul palco.

“Da un anno e mezzo mi ritrovo in questa veste di disegnatore, pittore e stampatore - spiega -. Non mi sento un artista figurativo nel senso classico ma un outsider, un curioso che si vuol sporcar le mani con tela, legno, carta, linoleum e tutto quello che gli capita a tiro. Mi attrae la pittura, l’illustrazione, il torchio tipografico e il digitale i poster, i graffiti, i murale... Vago dentro un vortice creativo che si trasforma in produzione febbrile. Ho arricchito la mia visione artistica trasformando il lockdown in un laboratorio. Dormo poco, ma questo trip mi sazia”.