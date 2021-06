La voce del destino: l’imperatrice Sissi dalla storia al mito

E' stata inaugurata sabato scorso, a Malborghetto, a palazzo Veneziano, e potrà essere visitata per tutta l’estate fino al 30 settembre, Sissi, la voce del destino, una mostra dedicata all’Imperatrice d’Austria entrata nell’immaginario collettivo non solo dei ‘nostalgici’ degli Asburgo.

Nell’esposizione curata da Marina Bressan – germanista, docente, traduttrice, autrice di diverse pubblicazioni e curatrice di molte rassegne espositive - si possono ammirare ritratti dell’Imperatrice, litografie e fotografie di Elisabetta e Francesco Giuseppe e della famiglia imperiale, ma anche libri rari che documentano i viaggi, oggettistica legata a Sissi e la ricostruzione filologica dell’abito di gala con cui la ritrasse il pittore Winterhalter. Inserita nel festival Risonanze, dedicato al tema ‘Vienna’.

La rassegna offre nuove prospettive su un personaggio che seppe rendere la propria immagine un mito. Riscopre e valorizza la figura di una donna la cui morte inaspettata, oltrepassando la linea d’ombra fra storia e mito, ha tracciato infiniti percorsi mediatici e letterari che non sempre hanno rispettato la sua reale figura. Attraverso la sua voce, ossia i suoi pensieri e le sue poesie, l’Imperatrice apre il suo animo a chi l’ha sempre amata.



Attraverso le testimonianze di coloro che appartenevano alla sua cerchia e che ne condivisero parte della vita, si è tentato di sciogliere con cautela una trama in cui si intrecciano realtà e leggenda. Il viaggio nella bellezza è un'occasione importante per tutti gli appassionati degli Asburgo, ma anche, come sottolineano gli organizzatori, "un'occasione per i turisti di guardare il territorio attraverso le lenti di una parte importante della nostra storia".