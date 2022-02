La voce di Turoldo, forte anche dopo trent’anni

La sua voce profonda e ferma, nonostante la malattia che lo avrebbe consumato poco più di un anno dopo, che tuonava contro la guerra del Golfo e contro tutte le ingiustizie da piazza Libertà, a Udine, in una fredda notte di gennaio. E’ un piccolo ricordo personale che riassume la figura di padre David Maria Turoldo: poeta, teologo, filosofo, scrittore, regista, militante antifascista, ma prima di tutto un uomo di fede che, con il suo esempio, le sue parole e le sue azioni, ha contribuito al sogno di una Chiesa diversa, per davvero dalla parte degli ‘ultimi’. Trent’anni fa, il 6 febbraio 1992, se ne andava nella clinica San Pio X a Milano dopo anni di sofferenza (un tumore al pancreas) e coraggio, testimoniando il suo cammino verso ‘sorella morte’. Nato Giuseppe Turoldo a Coderno il 22 novembre 1916, nono di dieci fratelli in una famiglia contadina come tante, nel Friuli dell’epoca, seppe far proprio e diffondere dentro la Chiesa e nella cultura il messaggio di dignità della ‘ricchezza della povertà’ della sua terra.



SALVEZZA E INTEGRAZIONE

LA NOBILTA’ DELLA VITA RURALE

UN’ISPIRAZIONE PER MOLTI

L’EREDITA’ NELLA SUA CODERNO

- Il suo pensiero spesso controcorrente è condensato in questa osservazione, compresa nelle Lettere della casa di Emmaus. “Oggi – scrive - urge sapere che la povertà è la legge del mondo: la prima legge, quella che deve ispirare ogni economia e ogni rapporto tra uomo e uomo, tra umanità e mondo, se vogliamo sopravvivere e salvarci da queste marce forzate verso la morte cui pare ci siamo fatalmente diretti. Senza la povertà, o almeno senza questo spirito di povertà, è molto difficile trarre risposte possibili e convincenti al problema della sopravvivenza del genere umano, al problema dell’integrazione dei due mondi, del Nord e del Sud. Senza povertà, e senza lo spirito di povertà, non c’è salvezza”., assegnato nel 1940 al convento di Santa Maria dei Servi in San Carlo al Corso in Milano, dove per un decennio tenne la predicazione domenicale in duomo, si laureò in filosofia, collaborò attivamente con la resistenza antifascista, creò il centro culturale la Corsia dei Servi e sostenne il progetto Nomadelfia per accogliere gli orfani di guerra. Dal 1961 di nuovo in Friuli, a Udine, in seguito agli attriti con le autorità ecclesiastiche – che gli valsero il titolo di ‘prete scomodo’ ante litteram –, realizzò un film che voleva raccontare la nobiltà della vita rurale della regione: Gli ultimi, ispirato a un suo racconto e completato con la regia di Vito Pandolfi nel 1962, accolto con freddezza se non ostilità da critica e pubblico, che in pieno boom economico non volevano ricordare la miseria di pochi decenni prima., spesso circondato da personalità affini, Turoldo(non si contano, negli ultimi 20 anni, le produzioni in suo nome), mae, col suo sguardo lungo, ideò una nuova esperienza religiosa comunitaria, allargata alla partecipazione anche di laici. “Se la chiesa fosse una forza armata – scriveva Dino Buzzati, parlando di padre Turoldo - sarebbe un paracadutista, o un pilota dei mezzi d’assalto. Ci sono molti medici bravi, ma medici innamorati del loro mestiere sono relativamente pochi: così per i preti e i frati. E David Turoldo è appunto un entusiasta. Questa è la cosa che fa più impressione di lui”.Come, che già nel 1975 realizzò una chiesa all’avanguardia, per l’architettura e la liturgia, che incarnava le idee del Concilio Vaticano 2°. L’artefice e oggi presidente onorario del centro culturale Il Ridotto, a Coderno di Sedegliano, nella seconda abitazione in cui visse Turoldo, vicino alla casa natale: un centro di cultura, ricerca, preghiera e accoglienza inaugurato nel 2008. Quasi di fronte, nella casa che ispirò, ha invece sede il Centro Studi David Maria Turoldo, nato nel 2019 come evoluzione dell’Associazione culturale fondata nel 1992 per seguire il recupero conservativo dell’edificio e per divulgare l’opera e il pensiero del frate-poeta.