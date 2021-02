Avrà inizio domani sabato 27 febbraio il laboratorio didattico dedicato al poeta friulano Pierluigi Cappello e organizzato dalla Mediateca Mario Quargnolo del Visionario. Il laboratorio fa parte dei progetti educativi e didattici promossi e finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dedicati agli alunni delle scuole e volti ad approfondire la conoscenza della storia attraverso la voce degli scrittori e dei poeti.



Protagonisti i ragazzi della quinta B telecomunicazioni del’ITI A. Malignani di Udine, guidati dal docente di lettere Damiano Cantone, che sabato incontreranno Vincenzo Della Mea, attuale presidente dell’Associazione culturale Pierluigi Cappello. A seguire una serie di incontri con Fabrizio Bozzetti (sceneggiatore) e Dorino Minigutti (regista) per elaborare un cortometraggio di dieci minuti dedicato alla figura del giovane poeta. Il film documenterà l’avvicinamento dei ragazzi alla vita e alla poesia di Cappello, che, quando era più o meno loro coetaneo, frequentava la stessa scuola superiore.



Farà parte del laboratorio anche un’uscita a Chiusaforte, in compagnia dell’Associazione Stazione di Chiusaforte, che curerà una visita guidata nei luoghi dove Pierluigi visse da bambino e ragazzino. Per i ragazzi di oggi avvicinarsi agli anni giovanili del poeta significherà andare a conoscere inoltre quei grandi eventi che ne segnarono la biografia: prima il terremoto e poi l’incidente. Nelle intenzioni dei curatori i giovani partecipanti potranno immedesimarsi e tracciare un parallelo con la loro situazione attuale, segnata dalla pandemia, vista non soltanto come un arresto, ma come un momento da elaborare e dal quale - come accadde al poeta tanti anni fa - far scaturire molte scoperte e l’inizio di una vita nuova.