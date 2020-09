L'energia dei Luoghi - Festival del Vento e della Pietra, organizzato dall’Associazione Casa Cave Contemporary Art in sinergia con Karsiart Festival e il Comune di Duino Aurisina, sabato 5 settembre presenta l’evento “Land Art e la via delle pecore”.

Appuntamento, alle ore 16.45, al Trieste Adventure Park (Frazione Ceroglie 1, Duino Aurisina) e visita alle spettacolari opere di Land Art degli artisti Manolo Cocho (Messico), Majda Gregorič (Slovenia), Laura Malacart (Inghilterra), Simone Paulin (Italia), Maja Poganik (Slovenia), create specificatamente per il progetto e in armonia con la natura meravigliosa del Parco. L'evento è in collaborazione con Trieste Adventure Park, Restate Agganciati, Gravità Zero, Ass. Ecopark, Azienda Agricola Antoni.



Segue la passeggiata creativa a cura della guida naturalistica Alice Sattolo sino a raggiungere l’ Agriristoro Antonič - Fattoria Didattica Asino Berto, dove si visiterà il gregge di 200 pecore di cui una buona parte autoctona. Una grande sfida vinta nel recuperare la razza carsolina in via d'estinzione. La visita sarà seguita da alcuni assaggi di formaggio pecorino.

Prenotazione obbligatoria 3334344188 | casacave.art@gmail.com.