Latisana per il Nord-Est, al via il laboratorio di Scrittura Creativa

È partito il laboratorio di scrittura creativa organizzato dalla Segreteria del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” che coinvolge una classe terza del Liceo Linguistico Martin di Latisana. I quindici ragazzi, che hanno già svolto un percorso formativo ad hoc con la propria insegnante, si cimenteranno sul campo della scrittura sotto la guida di Lorenza Stroppa, scrittrice, editor di Ediciclo e docente di Master all’Università Cattolica di Milano.



Non solo: i giovani autori proveranno l’emozione di vedere pubblicato il proprio racconto all’interno di un libro. La pubblicazione verrà presentata ufficialmente sabato 11 giugno in un evento dedicato, che si terrà nella mattinata nel teatro Odeon di Latisana, poco prima della serata conclusiva del Premio che svelerà il vincitore della 29^ edizione.



“Questo laboratorio di scrittura creativa è un progetto educativo in cui crediamo molto – commenta l’Assessore alla Cultura Martina Cicuto – in questo modo, infatti, il Premio si fa promotore non solo della promozione della lettura, valorizzando opere, autori e territorio, ma anche della scrittura attraverso la formazione di giovani talenti, in un vero e proprio percorso di scouting alla ricerca di nuovi autori. “