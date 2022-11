Latisana per il Nord-Est, caccia ai giurati

Cercasi appassionati di letteratura per formare la Giuria dei lettori del 30° Premio letterario internazionale Latisana per il Nord-Est. Il Premio, infatti, non si rivolge solo agli addetti ai lavori, ma ha l’obiettivo di coinvolgere chiunque ami la buona lettura e, visto il numero sempre crescente di richieste di partecipazione, la Giuria dei lettori passa da sette a nove componenti.

Anche per l’edizione 2023, infatti, Coop Alleanza 3.0 ha rinnovato il proprio sostegno per assegnare l’omonimo premio che viene conferito proprio dalla Giuria “non tecnica”, formata da persone comuni le cui richieste arrivano ormai da tutta Italia.

Per candidarsi alla Giuria dei Lettori basta compilare l’apposito form sul sito del Premio entro domenica 4 dicembre. Il giorno successivo, lunedì 5 dicembre alle 13 in diretta Facebook sulla pagina del Premio, avverrà l’estrazione finale dei nove nominativi che formeranno la giuria dei lettori e a cui saranno spediti a casa i libri appositamente selezionati dalla giuria tecnica, che è formata da Cristina Benussi (presidente), Martina Cicuto (Assessore alla Cultura di Latisana), Luisa Antoni, Valentina Berengo, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito e Luigi Zannini.

Il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” dà voce alla migliore produzione letteraria del territorio, valorizzando non solo gli autori e le loro opere, ma anche specificità, storia e anima della grande area geografica di confine formata dal Triveneto e dai Paesi confinanti.

Info: www.premioletterariolatisana.it