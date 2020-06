Latisana per il Nord-est, record di partecipazione

In un momento complesso e delicato che presenta poche certezze e molti dubbi sul futuro dell’editoria e delle librerie, un primo segnale incoraggiante arriva dal Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” che per l’edizione nuomero 27 può vantare la partecipazione di 62 libri. Mai nella storia delle precedenti edizioni si era arrivati a un risultato del genere. L’Amministrazione Comunale di Latisana e l’Associazione culturale Bottega Errante, che quest’anno collabora con il Comune di Latisana nella promozione e nell’organizzazione della 27esima edizione, gioiscono di questo primo importante risultato.

Alla giuria tecnica il compito di analizzare e valutare i 62 libri che provengono da case editrici indipendenti e da gruppi editoriali, da piccoli editori del territorio fino a grandi editori nazionali, in un’edizione nel segno della pluralità ed eterogeneità. Ad accomunare, ovviamente, i tanti titoli pervenuti c’è l’appartenenza a quel Nord-Est liquido e inclusivo e che, proprio in un momento come questo di barriere e confini, sembra raccontare con urgenza la contemporaneità che viviamo.

Il Nord-Est è da sempre crocevia di popoli e culture, vanta una storia di attraversamen-ti e contaminazioni. Quando ci si riferisce al concetto di Nord-Est, diventa inevitabile immaginarlo come un territorio che supera i confini e abbraccia schegge di regioni differenti, raggiungendo e inglobando il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige, l’Austria, la Slovenia e la Croazia. Proprio partendo da queste convinzioni e riflessioni, l’Amministrazione Comunale di Latisana ha bandito l’edizione 2020 del Premio.

La scelta d'immaginare un territorio allargato e inclusivo è legata alla volontà dell'Amministrazione Comunale di implementare la reciproca conoscenza tra i popoli e il dialogo interculturale attraverso opere pubblicate in lingua italiana, conferendo così al Premio un respiro mitteleuropeo. Infatti, dalla passata edizione, ha assunto la denominazione “Premio Letterario Internazionale”. Inoltre, ha l’obiettivo di valorizzare la narrativa di quest’area di confine con le sue peculiarità e specificità, legate anche agli influssi dei Paesi limitrofi. Il concorso è, dunque, riservato agli scrittori nati o residenti nel Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Austria, Croazia e Slovenia oppure che hanno ambientato le proprie opere in questo territorio. I termini per la consegna delle opere a concorso sono stati prorogati a venerdì 29 maggio.

"Sinceramente non me l’aspettavo un risultato del genere in piena pandemia da Covid-19, un risultato insperato e per questo ancora più apprezzabile". ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Daniela Lizzi. "Un grande grazie a tutti gli autori ed editori che hanno scelto di partecipare al nostro Premio e che hanno fatto l’impossibile per consegnare le opere entro i termini. Sono certa che questa sarà un’edizione memorabile e che, nonostante le necessarie misure di sicurezza che dovremo adottare, anche la cerimonia di premiazione sarà un vero successo".

Anche per l’edizione 2020, il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est” è sostenuto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca TER Credito Cooperativo FVG, Coop Alleanza 3.0. Le opere saranno valutate da una Giuria tecnica e da una Giuria territoriale, che assegneranno rispettivamente il Premio Narrativa e il Premio Territorio.

Per decretare i finalisti e il vincitore del Premio, la Giunta Comunale di Latisana ha nominato una Giuria tecnica composta da membri scelti tra scrittori, giornalisti, docenti universitari, critici letterari e operatori culturali; ne fa parte di diritto l'Assessore alla Cultura. Per la presente edizione la Giuria tecnica è composta da Cristina Benussi (presidente), Angelo Floramo, Daniela Lizzi (Assessore alla Cultura), Alessandro Marzo Magno, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito e Luigi Zannini.

Per decretare, invece, l’assegnazione del Premio Territorio - che quest’anno ha assunto la denominazione Premio Territorio Coop Alleanza 3.0 alla luce del finanziamento di tale premio da parte dell’azienda - la Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore competente in materia, nominerà la Giuria del territorio in modo che sia garantita un'ampia partecipazione e rappresentanza dei lettori del Fvg. A tal fine verranno coinvolte alcune biblioteche della Regione, che segnaleranno i propri lettori “forti” per la costituzione della Giuria territoriale.

La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 17 ottobre alle 20.30 al Teatro Odeon di Latisana. Il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” è giunto ormai alla sua 27esima edizione e può vantare una rosa di illustri vincitori, tra cui Romolo Bugaro, Goran Vojnović, Marco Balzano, Giacomo Mazzariol, Vitaliano Trevisan, Cristina Battocletti, Mauro Covacich, Pietro Spirito e Paolo Rumiz.