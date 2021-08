Latisana per il Nordest, ecco i finalisti

Sono stati svelati oggi, nel corso della conferenza stampa al Palazzo della Regione a Udine, i tre finalisti del Premio Narrativa e il vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0, i due riconoscimenti che costituiscono il Premio Letterario Internazionale Latisana per il Nord-Est, promosso dal Comune di Latisana, giunto alla 28esima edizione.

Sabato 11 settembre alle 20.30 a contendersi, al Teatro Odeon di Latisana, il Premio Narrativa saranno Lana Bastašić, autrice di Afferra il coniglio (Nutrimenti, 2020), Romina Casagrande con I bambini di Svevia (Garzanti, 2020) e Paolo Malaguti con Se l’acqua ride (Einaudi, 2020), selezionati giovedì 26 agosto dalla Giuria tecnica tra i 65 titoli partecipanti.

C’è già invece il nome del vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0, individuato dalla Giuria territoriale lo scorso mercoledì 25 agosto: si tratta di Carmen Pellegrino con La felicità degli altri (La nave di Teseo, 2021).

I finalisti. Riservato a scrittori nati o residenti in Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Austria, Croazia e Slovenia o ad opere di narrativa ambientate in questo territorio pubblicate dal primo gennaio 2020, il concorso restringe la scelta a tre romanzi di altrettanti giovani scrittori del Nordest: Lana Bastašić, nata a Zagabria nel 1986, Romina Casagrande, vive a Merano (Bolzano) dove è nata nel 1977, e Paolo Malaguti, classe 1978, è originario di Monselice (Padova) e vive ad Asolo, nel Trevigiano. Tre autori, tre storie, tre differenti sguardi su un Nordest dove le memorie personali diventano memoria collettiva.

In Afferra il coniglio (Nutrimenti, 2020), romanzo d’esordio di Lana Bastašić, la guerra dei Balcani, vissuta attraverso gli occhi di coloro che allora erano bambini, è la cornice del libro; cos’è la Bosnia adesso, e cosa sarà per sempre, invece, rappresenta il senso e la ricerca delle due protagoniste, le amiche Lejla e Sara che, dopo essersi separate per diventare adulte in posti meno dolorosi, si ritrovano a Mostar e partono per Vienna, sicure di ritrovare quel bambino perduto, il fratello di Lejla, quel balija bosniaco musulmano. Invece trovano il leprotto di Albrecht Dürer, protagonista del quadro del 1502 conservato al museo dell’Albertina di Vienna: quel coniglio è una metafora della Bosnia, “imprendibile anche se catturata, con una finestra negli occhi che è fessura e ferita, con un altrove dentro che la separa, la scinde da sempre”, come ha scritto su Il Foglio Simonetta Sciandivasci.

Afferra il coniglio rappresenta per il Premio un’apertura al contesto internazionale, che si traduce anche nel riconoscere come Nordest un’area sempre più estesa, che è perde man mano la connotazione (solo) geografica per acquisire una connotazione di significato: Nordest sono i territori che rinascono, che provano a riscrivere il proprio presente, che non hanno paura di cambiare.

Il tema dell’infanzia dolorosa, di cui i luoghi restano silenziosi custodi, si ritrova ne I bambini di Svevia (Garzanti, 2020) di Romina Casagrande, un altro romanzo d’esordio, che restituisce una memoria ai piccoli provenienti dai territori del Tirolo, dell’Alto Adige, della Svizzera e dell’Austria occidentale che tra il Settecento e i primi del Novecento venivano venduti dalle loro famiglie, estremamente povere, ai contadini tedeschi per essere impiegati nei lavori stagionali. Un romanzo coraggioso, che fa luce su un capitolo poco conosciuto della storia italiana attraverso la vicenda della protagonista, Edna, un personaggio vivido e coinvolgente.

È poco più di un bambino anche Ganbeto, il protagonista di Se l’acqua ride (Einaudi, 2020) di Paolo Malaguti, costretto a rinunciare al proprio sogno di diventare “barcaro” e ad adeguarsi al mondo che cambia: l’autore dipinge il tramonto di un mondo che corre sull'acqua osservato dagli occhi più curiosi che ci siano, quelli di un ragazzino che vuole diventare grande e che imparerà la lezione più dolorosa, che per crescere si deve lasciare indietro qualcosa. Questo romanzo, ambientato lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a Treviso, è stato selezionato sia per il modo in cui indaga il tema della scomparsa dei mestieri tradizionali sia per la ricerca linguistica.

La guerra, la povertà, il cambiamento: nei tre romanzi finalisti si intrecciano passato e presente di un’area geografica profondamente segnata dalla storia, ma dalla quale emergono protagonisti caparbi, capaci di farsi interpreti di un riscatto che non è solo personale.

L’annuncio del vincitore del Premio Narrativa avverrà sabato 11 settembre nel corso della cerimonia che si svolgerà al Teatro Odeon di Latisana a partire dalle 20.30 e potrà essere seguita anche in streaming.

La Giuria tecnica. La Giuria tecnica, composta da Cristina Benussi (presidente), Valentina Berengo, Angelo Floramo, Daniela Lizzi, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito, Luigi Zannini, nel corso dell’estate ha letto e valutato le 65 opere in concorso: “I temi e le tipologie di scrittura – ha sottolineato Cristina Benussi – quest’anno sono molto vari. I libri più interessanti sono quelli che contengono e sviluppano tracce storiche: ricostruzioni di ambienti e fasi storiche, di eventi o fatti del passato poco noti, esperienze personali legate ai luoghi del Nordest”.

La Giuria tecnica ha ritenuto inoltre di segnalare due opere: Flashover.Incendio a Venezia di Giorgio Falco (Einaudi, 2020), incentrato sull’incendio del Teatro La Fenice del 1996, e Fiamme nere di Marij Čuk (Mladika, 2021), ambientato a Trieste nel 1920.

Il vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0. La Giuria tecnica ha effettuato una scrematura dei volumi da sottoporre alla Giuria territoriale, che ha espresso il proprio giudizio mercoledì 25 agosto, decretando vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0 il romanzo di Carmen Pellegrino La felicità degli altri (La nave di Teseo, 2021). Anche in questo caso quello della protagonista, Cloe, è uno sguardo che cerca attenzione e verità, e il suo viaggio coraggioso è il racconto di un amore e di una speranza che non si spengono, anche quando dentro e fuori di noi non c’è che rovina. Carmen Pellegrino torna ad occuparsi di passato e identità, frugando nei meandri più nascosti di anime abbandonate.

La narrazione si sviluppa tra piccoli borghi e Venezia, città che nel romanzo di Carmen Pellegrino, un cammino nei luoghi e nel sentire dell’abbandono, è “una configurazione dello spirito”. È infatti Venezia la città in cui Cloe sceglierà di vivere e studiare, l’isola misteriosa dove seguirà un corso di Estetica dell’ombra, tenuto dal Professor T., “uomo immobile e solitario”.

Un nuovo sito web. Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato il nuovo sito web dedicato al Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”: una finestra su protagonisti e opere dell’edizione in corso e del passato, ma anche una narrazione letteraria del territorio e delle sue evoluzioni, attivo da oggi.

“La crescita esponenziale del Premio di questi anni ha visto necessario un sito web autonomo e dedicato che ne illustri la lunga storia. Questo è l’ultimo impegno, assolto, che mi sono presa durante il mandato ormai in scadenza e sono lieta che siamo riusciti a presentarlo in questa occasione. Devo confessare che curare un premio letterario è stata una bellissima esperienza, che mi ha arricchita molto e mi ha fatto scoprire autori e libri veramente di altissimo livello, come sono anche le opere individuate quest’anno” ha infine commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Latisana.