Latisana ritrova l'antico denaro scodellato in argento

Lo scorso anno l’Amministrazione comunale di Latisana ha presentato un nuovo libro storico dedicato alla città, intitolato “Un paese, un fiume. Storia di Latisana dal Medioevo al Novecento”, curato da Andrea Zannini dell’Università di Udine e realizzato da alcuni docenti e collaboratori dell’Ateneo friulano.

Quest’opera, frutto di un’idea dell’Assessore alla Cultura Daniela Lizzi e della Biblioteca Civica e commissionata a Forum Editrice, è stata una preziosa occasione per una riflessione sul prestigioso passato della nostra cittadina e sull’importanza di recuperare e valorizzare la storia locale. Sulla copertina (personalizzata) delle copie di questo libro che sono rimaste all’Amministrazione comunale, l’Assessore Lizzi ha scelto di inserire l’antico denaro scodellato in argento di Latisana, proprietà di Crédit Agricole FriulAdria e custodito nella filiale latisanese della Banca. “Ho fatto questa scelta perché ritengo che il denaro di Latisana abbia un alto valore simbolico e istituzionale, poiché rappresenta una comunità forte e ricca che in passato si autoamministrava e aveva il privilegio di coniare una propria moneta. Mi è sembrato pertanto giusto che un oggetto del genere -che non è solo un bene culturale, ma anche un bene con valore civico, legato alla storia di una città - torni a essere 'della comunità', da qua la nostra proposta a Crédit Agricole FriulAdria che ha capito al volo l’importanza che il denaro medievale ha per la nostra municipalità e ci ha fatto questa bella sorpresa: una donazione anziché una vendita".

"Sono davvero grata ai vertici di Crédit Agricole FriulAdria per questo prezioso regalo alla città di Latisana. Come abbiamo indicato in delibera, la nostra Amministrazione comunale s’impegna a provvedere alla conservazione, custodia, tutela, valorizzazione e pubblica fruizione del denaro

scodellato", spiega ancora Lizzi. "Stiamo mettendo a punto una vetrina (in fase di realizzazione a cura di una ditta specializzata in allestimenti museali a livello internazionale) in grado di garantire alla moneta sicurezza e visibilità: sarà climatizzata, dotata di allarme e d'illuminazione interna, in vetro stratificato anti-effrazione e anti-riflesso, dotata di una lente d'ingrandimento per apprezzare i dettagli, di una misura adeguata per una visione anche da parte di un pubblico disabile e, soprattutto, visibile da entrambi i lati".

La cerimonia di donazione ha visto presenti i vertici di Crédit Agricole FriulAdria, nella sua presidente Chiara Mio, e dell’Amministrazione Comunale. Il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha inviato un video messaggio di saluto ricordando l’importanza del “saper fare” dei latisanesi del passato e dei friulani tutti, quale auspicio per il prossimo futuro post pandemia.

È intervenuto inoltre, per un contributo specialistico, Lorenzo Passera, ricercatore in Numismatica al Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine, che ha anche curato il testo del pannello didascalico che affianca la vetrina. Quest’ultima è stata collocata al primo piano del Municipio, di fronte all’ufficio del sindaco. Sono in previsione, per il prossimo anno scolastico, delle visite guidate al denaro scodellato, a cura degli apprendisti ciceroni dell’Isis Mattei di Latisana, grazie alla preziosa collaborazione del Dirigente Luca Bassi, del suo staff di insegnanti e soprattutto degli studenti, che già in questi mesi hanno accompagnato i visitatori a conoscere le perle d’arte della nostra città.

Il denaro di Latisana (1195 – 1202)

Conosciuto in una decina di esemplari, il denaro di Latisana venne prodotto dai Conti di Gorizia Mainardo II ed Engelberto III che ricoprivano il ruolo di Avvocati del Patriarcato di Aquileia. Latisana era, almeno dal 1180, uno dei feudi dei Conti di Gorizia ed era molto importante perché consentiva di raggiungere il mare e quindi di praticare il commercio. I Conti possedevano due officine per produrre monete: una si trovava qui a Latisana, l’altra era situata a Lienz in Austria.

La moneta è composta d’argento e non è piatta, ma presenta una scodellatura: si tratta di un espediente tecnico caratteristico del periodo in cui venne realizzata. Sulla faccia del dritto è rappresentato il patriarca seduto sul faldistorio, il seggio da cui gestiva il potere e amministrava la vita religiosa. Sulla testa indossa il tipico copricapo vescovile, la mitria.

Nella mano destra regge il bastone pastorale e nella sinistra tiene il Vangelo. Attorno si legge + PORTVTE SANA, cioè porto di Latisana. Il fatto che si indichi Latisana come porto e non come civitas, città, sottolinea l’enorme importanza economica che doveva avere l’attività portuale. Sul rovescio della moneta, che non ha alcuna scritta, è rappresentato un tempio a 5 colonne e 4 archi, con un frontone triangolare, da cui si innalzano due lunghe torri con cupole a foglie.

Non si tratta di una rappresentazione reale, ma di una stilizzazione di una chiesa di fantasia. Perché è un denaro e non è un soldo? Nel periodo in cui venne fatta la moneta, il soldo non esisteva, si utilizzava questo nome per indicare una quantità di 12 denari. Quindi, 12 di queste monete componevano 1 soldo.

“Quanto al potere d'acquisto del denaro... la faccenda è lunga e complicata”, precisa Passera. “Non conosciamo sempre i valori delle monete, se non grazie a diari di mercanti e documenti simili. E, ovviamente, una spesa medievale non offre neanche validi criteri di paragone con il presente, anche perché molti pagamenti avvenivano in natura. Comunque, proprio negli anni successivi al denaro di Latisana, nel 1203, il futuro Patriarca di Aquileia, Volchero, ha intrapreso un viaggio da Passau a Roma annotando tutte le spese sostenute. Così, sappiamo che al tempo acquistare una camicia costava circa 5 denari, lo stesso prezzo di un coltello; una gallina valeva un paio di denari mentre l’acquisto di un abito in pelliccia di animale comportava una spesa di ben 5 soldi, ovvero 60 denari. Per forgiare una chiave in ferro si spendevano 5 denari (4 per il materiale e 1 per il lavoro del fabbro) e per ferrare un cavallo il maniscalco chiedeva 6 denari. Circa tre volte

tanto costava, invece, un paio di stivali: 1 soldo e mezzo, cioè 18 denari".