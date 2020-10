Latisana, una storia che parte dal Medioevo e arriva al Novecento

Latisana, una cittadina la cui storia è strettamente legata al suo fiume, come Cividale del Friuli.

Domani, mercoledì 30 settembre, a Cividale del Friuli, presso il Monastero di Santa Maria in Valle, alle ore 17, Andrea Zannini presenterà la pubblicazione 'Un paese, un fiume. Storia di Latisana dal Medioevo al Novecento' della Forum editore, per il Comune di Latisana.

Andrea Zannini è professore ordinario di Storia moderna e direttore del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine. La sua ultima monografia è Sto­ria minima d’Europa. Dal Neolitico a oggi (2019).

L’ingresso è gratuito previa prenotazione all'Informacitta` tel. 0432710460