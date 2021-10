Laura Curino a San Vito al Tagliamento per 'La scena delle donne'

Proseguono giovedì 28 ottobre gli appuntamenti della XVII edizione del festival “La scena delle donne” diretto da Bruna Braidotti, organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri e realizzato con il contributo del MiC, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Appuntamento all’Auditorium Zotti a San Vito al Tagliamento ore 20.45 con una delle più apprezzate attrici teatrali italiane, Laura Curino, che scrive insieme a Patrizia Monaco, e interpreta, “Artemisia, Caterina, Ipazia…e le altre” per la regia di Consuelo Barilari.



In uno spettacolo biopic su Artemisia Gentileschi, si intrecciano evocate dalla radiografia del dipinto Santa Caterina d’Alessandria diversi personaggi femminili, che Laura Curino evoca in un racconto ironico, tagliente e molto spesso comico: Artemisia Gentileschi, Caterina d’Alessandria, Giovanna d’Arco, Ipazia, Lucrezia, Susanna e i Vecchioni, Giuditta.



I personaggi e le opere d’arte di Artemisia Gentileschi, e di altri artisti del ‘500 e ‘600, si muovono nella dimensione narrativa tra Arte e Teatro, per comporre una suggestiva scenografia di grandi video proiezioni. Scorrono, appaiono sorprendendoci, vibrano, si frammentano e si alternano nella narrazione le opere di Artemisia Gentileschi: Giuditta che decapita Oloferne, Santa Caterina di Alessandria, Danae, La ninfa Corisca e il satiro, Autoritratto con liuto, Cleopatra, Autoritratto come allegoria della Pittura, Sansone e Dalida, Davide e Betsabea, Giaele e Sisara, Clio, la musa della storia, Santa Cecilia, Conversione della Maddalena, Ester e Assuero, e le opere dei maestri che Artemisia evoca e invoca.



L’impianto scenico è di Federico Valente. Videografica di Sara Monteverde. Video mapping di Gianluca De Pasquale. Costumi di Francesca Parodi. Progetto luci di Fabio Parodi.