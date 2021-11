Laura Grusovin in mostra a Ronchi dei Legionari

Riprende la stagione espositiva nella sede dell'Associazione Leali delle Notizie di piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari. Con una decina di opere, sarà inaugurata sabato 27 novembre alle 17.30 la mostra di Laura Grusovin, ‘Punto di arrivo’, con curatela e presentazione a cura di Eliana Mogorovich.

La mostra a Ronchi resterà aperta fino a sabato 8 gennaio, se la situazione Covid lo permetterà e osserverà gli orari di apertura della sede: lunedì-giovedì-venerdì 14-18/ martedì 10-14/ mercoledì 10-12, 14-19/ sabato 10-12.

La mostra fa parte del ciclo Arte e Territorio, progetto finanziato dalla Regione con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e realizzata con la collaborazione della Cassa Rurale Fvg e della Tabaccheria Finatti; previsti il contingentamento degli accessi, l’obbligo di Green Pass e d’indossare dispositivi di protezione individuale.

Punto di arrivo comprenderà una selezione di opere dipinte tra il 2015 e il 2020, rappresentative di un momento di crisi sociale, economica e culturale. Attraverso questa esposizione saranno trattati principalmente due filoni: da una parte nastri e fiocchi, che simboleggiano legami e stati d’animo, opere nate durante la pandemia che ha colpito duramente la società e, quindi, ciascuno di noi. Il secondo è il momento che ognuno di noi affronta nella propria vita, quando riaffiorano domande sospese e rimaste senza risposte.

“Mantenendosi fedele al surrealismo, anche nelle opere che propone in questa sede Laura Grusovin mescola la riflessione autobiografica agli interrogativi su ciò che accade in un orizzonte più ampio”, afferma la curatrice Eliana Mogorovich. “Le risposte non sono definitive, ma continuano a proporre domande. E sono interrogativi che, sorprendentemente, parlano di temi divenuti attuali a seguito della pandemia e dei periodi di isolamento pur essendo opere realizzate precedentemente e che quindi finiscono col sembrare profetiche”.

Laura Grusovin è nata nel 1955 a Gorizia, città dove tuttora risiede. Quest’anno festeggia quarant’anni di pittura. Autodidatta, predilige la tecnica a olio su tela o tavola e tra le tecniche calcografiche, l’acquaforte. Dai lavori di carattere figurativo dei primi anni Ottanta, Laura Grusovin passa a soggetti neo-surreali, che caratterizzeranno la sua produzione per oltre un decennio. Dopo un periodo connotato da una maggiore adesione formale alla realtà, riprende ora con decisione la rappresentazione del proprio mondo onirico e simbolico. Ha allestito più di trenta mostre personali, e partecipato a più di un centinaio fra esposizioni di gruppo, fiere d’arte e concorsi in Italia, Austria, Slovenia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Finlandia, Belgio, Polonia, Cina, Usa, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca.