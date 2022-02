Le 'Emozioni su Tela' di Roberta Vaclik

Apre il primo marzo presso Eppinger Caffè in via Dante 2B a Trieste la mostra personale di quadri di Roberta Vaclik "Emozioni su tela". La consueta mostra ospitata pressoEppinger Caffè a cura de Le Vie delle Foto sarà dedicata, questa volta, ai quadri e emozioni che soltanto la tela riesce a far emergere. Inaugurazione martedì 1 marzo alle ore 18.00 alla presenza dell'autrice.

La mostra di pittura "I colori delle donne" sarà visitabile fino al 31 marzo 2022. Per prenotare una visita guidata è possibile inviare una mail a: leviedellefoto@gmail.com.



A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da undici anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubbllicazione di un ricco catalogo fotografico.



Roberta Vaclik : "La donna è il soggetto che amo dipingere maggiormente perché rappresenta la creatività per natura ed è sinonimo di profondità, di malinconia, ma anche di leggerezza ed eleganza. Quando penso alle donne le immagino come un oceano di forti emozioni, di mille colori, gentilezze, amore e libertà. "Emozioni su tela" vuole proprio trasmettere questo".: "Mi sono avvicinata alla pittura circa due anni fa mentre stavo attraversando un periodo difficile per la mia salute. Ho avvertito come un richiamo provenire dal cuore e dopo averlo raccontato a mio padre, lui mi regalò i suoi colori, i pennelli e qualche tela. E' iniziato così il mio viaggio ed è nato il mio amore per la pittura e dopo aver provato diverse tecniche, l'acrilico resta la mia preferita. Sono autodidatta: quando dipingo mi sento realizzata e libera di esprimere le mie emozioni e i miei stati d'animo".e-mail: robertavaclik@libero.itInstagram: @RobertaVaclikEppinger Caffè è un bar pasticceria che si trova Via Dante 2B a Trieste. La lunga storia, iniziata dalla famiglia Eppinger nel 1848 quando si è trasferita dalla Boemia a Trieste, consente al par pasticceria di offrire un'esperienza gastronomica lunga oltre 150 anni. Il punto vendita produce alimenti senza glutine, caramelle, confetti e dolci tipici, pasticceria mignon fresca e secca, torte artigianali personalizzate, brunch e pranzi veloci. Inoltre, il bar dispone di un'ampia sala disponibile per organizzare eventi e convegni con wi-fi gratuito.