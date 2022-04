Le 'Vibrazioni colorate' di Nadja Moncheri

Prosegue la ricca stagione delle mostre al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste a cura de Le Vie delle Foto con l'inaugurazione, venerdì 8 aprile 2022 alle ore 18.00 alla presenza dell'autrice, della rassegna personale della pittrice Nadja Moncheri "Vibrazioni colorate".



La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 23.00 fino al 22 aprile 2022. Secondo le disposizioni sanitarie, si potrà accedere alla mostra, al bar e al ristorante solo con Green pass. Info e prenotazioni: leviedellefoto@gmail.com.



L’esposizione verrà ospitata all'interno dell’esclusivo bar storico dell’hotel, l’elegante Berlam Coffee Tea & Cocktail, dove gli ospiti potranno godersi la suggestiva atmosfera novecentesca, sorseggiare un drink e ammirare le ultime opere di Nadja Moncheri.



La ricca stagione di eventi espositivi a cura de Le vie delle Foto si protrarrà fino alla primavera di quest'anno per concludersi con la mostra fotografica collettiva finale de Le Vie delle Foto.



La curatrice delle mostre al DoubleTree by Hilton è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da undici anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.Grazie a Le Vie delle foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico."Sono orgogliosa - commenta la curatrice, Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento".Nata a Trieste, dopo gli esordi da autodidatta frequenta corsi di ceramica con il prof. Renzo Ciullini e di disegno con il maestro Saverio Sorbise. Partecipa agli stage di pittura en-plein air tenuti dal maestro Nino Perizi e ne frequenta i corsi; ha avuto incontri di studio con i maestri Alice Psacaropulo e Ugo Carà; ha fatto da assistente alle lezioni di pittura nello studio di Carmelo Vranich; ha collaborato in un laboratorio orafo e ha appreso la tecnica della pittura su seta.La roccia, la pietra, la terra, i deserti sono gli elementi attraverso i quali la pittrice ha evoluto il proprio linguaggio creativo, travalicando il reale pur partendo dall'analisi del vero. In equilibrata simbiosi lavori su tela/seta arricchiscono le sue opere con interessanti installazioni. Di pari passo anche la tecnica pittorica ha avuto la sua evoluzione: dagli acrilici, spesso arricchiti da tracce di pastelli, a lavori monocromi caratterizzati da una piu' decisa traccia materica di colore e recentemente di polveri marmoree.Sito web:"Tutti noi davanti ad una qualsiasi opera dalla natura alle opere d'arte proviamo delle emozioni, io personalmente provo sempre qualcosa a livello emozionale espresso in modo diverso con delle sensazioni più o meno intense.Ho scelto due modi diversi per far capire il mio modo d'espressione: nella prima parte ho usato la digital art, un gioco di forme e colori stampato su forex, nella seconda invece un accostamento di colori senza forme definite su tela e/o carta, con la fluid painting, mia ultima passione pittorica"."Senza emozioni, è impossibile trasformare le tenebre in luce e l'empatia in movimento".Carl Gustav Jung.