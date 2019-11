Le avversità del battaglione plurietnico sul Carso Goriziano

Nel dicembre del 1940, superate molte avversità, il grande scrittore sloveno Prežihov Voranc riuscì finalmente a pubblicare il suo romanzo di guerra ‘Doberdò. Gli umili nell’esercito austro-ungarico’, per comporre il quale ricorse spesso alla propria esperienza diretta di combattente del primo conflitto mondiale. Come Voranc, anche il Battaglione n.100 dell’esercito austro-ungarico, il reparto emblematico e plurietnico protagonista del romanzo, affronta l’atroce sfida del Carso e così le pagine del libro si animano grazie alle vicende umane e militari di soldati come Kalivoda, Held, Pekol, Holzmann, Janoda, Popović, Maroš e i loro compagni. Drammi individuali e sofferenze collettive si fondono più che mai quando il battaglione si ritrova a combattere sull’Altopiano di Doberdò, in particolare sulle pietraie del Monte San Michele. Qui gli uomini sfidano giorno dopo giorno la morte e in questa lotta estrema emergono il coraggio, la paura, le virtù e i demoni di ciascuno, restituendoci ritratti di profondissima umanità. Per ricordare e divulgare quest’opera dello scrittore sloveno, così intrisa di Carso e storia, domenica 24 novembre alle 10 sul Monte San Michele si terrà l’escursione storico-letteraria ‘Gli occhi di tutti rimanevano fissi sulla parete ardente: il Monte San Michele! Prežihov Voranc, il Carso, la guerra’ condotta dal professor Dario Frandolič. Si partirà dal piazzale antistante il Museo del San Michele (allestimento multimediale con schermi tattili, realtà virtuale e aumentata), visitabile la domenica dalle 10 alle 16. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato. L’iniziativa, gratuita per il pubblico, è organizzata dalla cooperativa sociale Thiel, che si occupa della gestione del museo, con il sostegno della Regione FVG e in collaborazione con il Comune di Sagrado.