Le bellezze del Fvg in mostra al Terminal Nord

Non solo shopping. Il Parco Commercial Terminal Nord porterà tutti i suoi visitatori alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali del Friuli Venezia Giulia attraverso una mostra fotografica a cielo aperto.



Grazie alla collaborazione con l’associazione Circolo Fotografico Palmarino, a partire dal 22 gennaio e fino a 2 marzo prenderà vita, all’interno del Parco, il progetto “Vetrine in mostra”.



Si tratta di mostra che avrà come tema “Paesaggi e Città del Friuli Venezia Giulia” e che si svilupperà lungo tutta la promenade del parco. Saranno proprio i negozi, infatti, a ospitare le fotografie, ben visibili su ciascuna vetrina.



Ogni immagine, che metterà in risalto i tesori del territorio, sarà corredata da una didascalia con il nome dell’autore, il luogo dello scatto e una breve descrizione che susciterà nel visitatore l’emozione di immergersi in quei luoghi. Alle ore 11 di sabato 22 gennaio sarà inaugurato anche un altro progetto, realizzato sempre in collaborazione con il Circolo Fotografico Palmarino: all’interno di un locale del Parco Commerciale si potranno visitare altre mostre fotografiche che si susseguiranno proponendo temi sempre diversi.



L’obiettivo di queste mostre, infatti, è quello di valorizzare l'aspetto artistico-monumentale e naturale della Regione, rafforzando la sinergia con il territorio che da sempre caratterizza gli eventi del Terminal Nord e cercando di creare uno spazio anche per i turisti, guidandoli nella scoperta di tutto ciò che si può ammirare in Friuli Venezia Giulia.