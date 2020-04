Le biblioteche fisiche sono chiuse, ma la biblioteca digitale è aperta

In risposta alla crescente esigenza d’informazioni online dovuta alle misure di contenimento dell’influenza Covid-19, l'Ufficio Biblioteca Digitale segue, verifica e cura la pubblicazione sul sito di tutte le offerte di alcuni dei maggiori editori scientifici internazionali che, temporaneamente, mettono gratuitamente a disposizione le proprie risorse bibliografiche digitali, rendendole liberamente accessibili a tutta la comunità scientifica e accademica.



Per facilitare l'utenza, in particolar modo i laureandi e i dottorandi, alcune risorse gratuite sono state suddivise per aree scientifiche e pubblicate in pagine specifiche accessibili dall'home page di SBA, il Sistema Bibliotecario di Ateneo: https://www.sba.units.it/



Sempre per venire incontro alle esigenze dell’utenza, in questo caso gli studenti, si sta provvedendo a incrementare il numero dei testi, con particolare attenzione a quelli d’esame, disponibili in versione digitale.