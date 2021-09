Le Città Murate nel segno di Dante

Inaugurazione oggi, giovedì 16 settembre, alla galleria espositiva di piazza Cavour alle 11 dell’esposizione La Città Murata nel segno di Dante. La mostra, realizzata dall’amministrazione comunale, con l’associazione Ponti d’Europa e il sostegno della Regione e della Fondazione Carigo, presenta una serie di importanti opere e manufatti provenienti dalle principali istituzioni museali e culturali della regione, fra cui i musei nazionali d’archeologia di Aquileia e Cividale finalizzata a documentare l’importanza storica e artistica del periodo fra Medioevo e Rinascimento e a rendere omaggio a Dante in occasione dei settecento anni dalla sua morte.



Molte le rarità e i capolavori esposti fra i quali l’opera di Domenico Someda che mette in scena la morte di Dante a Ravenna, i ritratti di Paolo e Francesca di Michelangelo Grigoletti, i primi incunabolo della Divina commedia del Quattrocento, un calendario di Vito Timmel con l’icona dantesca irredentista realizzato per la Lega nazionale, la Transumanazione di Mario Ceconi di Montececon a grandezza naturale.



Ceramiche, vetri e terracotte, armature dei musei civici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ricostruiscono gli aspetti ordinari della vita del periodo fra Tredicesimo e Sedicesimo secolo. Rilevanti poi sono gli elementi esposti legati alla realtà cittadina fra i quali, per la prima volta in visione al pubblico, le 116 monete del tesoretto ritrovato negli scavi del 1836 e il materiale ceramico proveniente dalla Rocca, custodito da Borgo Castello, nonché il busto di Dante donato dalla città di Ravenna nel 1951, assieme a quelli di Gorizia e Trieste per rimarcare l’italianità della città.Da venerdì17 al 7 novembre l’apertura al pubblico: sabato e domenica alle ore 18 visite guidate, mentre il 23 e 24 ci sarà la rappresentazione scenica della divina commedia con Massimiliano Finazzer Flory. La mostra è corredata da un ricco catalogo che sarà presentato con i curatori sabato 18 settembre alle ore 17.30.