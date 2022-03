Le donne della cultura in mostra a Milano

È stata inaugurata oggi e aprirà al pubblico domani, giovedì 3 marzo 2022, la mostra fotografica “Ritratte – Direttrici di musei italiani”, promossa e prodotta da Palazzo Reale, Comune di Milano Cultura e Fondazione Bracco e visitabile gratuitamente fino a domenica 3 aprile 2022.



La mostra illumina vita e conquiste professionali di 22 donne alla guida di primarie istituzioni culturali del nostro Paese: tra queste anche il direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare Andreina Contessa fotografata nel Salottino di Carlotta. Presente all’inaugurazione, il direttore di Miramare si è detta “molto orgogliosa di far parte di questo progetto artistico che valorizza attraverso gli scatti d’autore del fotografo Gerald Bruneau l’expertise femminile presentando le professioniste che dirigono i luoghi della cultura italiani, una presenza che è anche un riconoscimento per il museo di Miramare e per il lavoro svolto negli ultimi anni”.



La mostra, una sorta di Gran Tour che tocca 14 importanti città italiane da Nord a Sud, si colloca nell’impegno della Fondazione Bracco per valorizzare le competenze femminili nei diversi campi del sapere e contribuire al superamento dei pregiudizi, così da incoraggiare una sempre più nutrita presenza di donne in posizioni apicali.



In ottica di continuità e dialogo, l’esposizione “Ritratte”, dedicata al settore dei beni culturali, aggiunge un importante tassello all’intervento di lotta agli stereotipi di genere e di promozione delle competenze, unico discrimine per qualsiasi sviluppo personale e collettivo.