Ultimo appuntamento sabato 28 e domenica 29 dicembre alle 18 con “Le giornate di Luca Pacioli e Leonardo”, le speciali visite a tema all’interno di Palazzo Coronini incentrate sul trattato sugli scacchi del famoso matematico rinascimentale Luca Pacioli, considerato da secoli perduto e inaspettatamente riapparso nella Biblioteca della Fondazione Coronini a Gorizia nel 2006.

Il costo del biglietto è di 5 euro, con prenotazione obbligatoria (tel. 0481 5333485, email: info@coronini.it). L’intento è di raccontare, con l’ausilio di pannelli, la storia e il ruolo di Luca Pacioli nella cultura del Rinascimento, il suo legame con Leonardo da Vinci e con altri famosi artisti dell’epoca, l’importanza del manoscritto nell’evoluzione e nella storia degli scacchi, le ipotesi e le teorie avanzate su una possibile collaborazione di Leonardo alla realizzazione dei disegni che illustrano l’opera. Nel corso della visita sarà anche possibile vedere il manoscritto originale.

Pacioli nel corso della sua vita era stato in contatto con numerosi artisti del tempo, ma in particolare aveva stretto un solido rapporto di amicizia e collaborazione con Leonardo da Vinci, che aveva realizzato per lui disegni di solidi e poliedri che illustrano una delle sue opere più importanti, il trattato “De divina proportione”. Proprio il legame con Leonardo e la sua epoca ha consentito alla Fondazione Coronini di incentrare sulla valorizzazione e sulla conoscenza del manoscritto di Luca Pacioli il progetto “La scacchiera di Leonardo” che si si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria del bando istituito dalla Regione per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, grazie alla collaborazione con l’Associazione èStoria, il Comune di Gorizia e molte altre istituzioni e associazioni.

In occasione delle feste il Palazzo Coronini e la mostra “L'indispensabile superfluo”, dedicata agli accessori di moda dei secoli passati, saranno aperti da venerdì 27 a domenica 29 dicembre e da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.