Le Giornate europee del patrimonio alla Biblioteca Isontina

Per le Giornate europee del patrimonio, il 26 e 27 settembre 2020, la Biblioteca statale Isontina sarà aperta dalle 14 alle 18. Nell'occasione sarà visitabile, nelle vetrine del piano terra, la collezione di ex libris dannunziani recentemente donata dal dott. Claudio Stacchi.



Nel giardino interno sarà invece esposta "Windows on...", una installazione di LC-DDS (Livio Caruso), naturale prosecuzione artistica dei lavori presentati nella mostra "Mutant landscapes" del 2019 presso la sala "Tullio Crali" di Gorizia. Si tratta di un'opera composta da quattro finestre/cornici, che si divide in due sezioni: rischi e cambiamenti climatici e rischi e mutazioni dell'arte.



I sottotitoli sono: 1) the tree and the muffland (l'albero e la marmitta) - 2) Do you want a drink? (vuoi un drink?) - 3) the hand and brush (la mano e il pennello) - 4) the last tribute to Duchamp (l'ultimo tributo a Duchamp).



“Ambedue le sezioni – spiega l'artista – affrontano la fragilità e i rischi dovuti ai cambiamenti globali del sistema uomo/natura. La natura messa a dura prova dall'azione distruttiva dell'uomo. L'arte attraversata da forti cambiamenti dovuti dal sempre maggior utilizzo della tecnologia e della virtualità a discapito della tradizione manuale (e non in ultimo, la difficoltà di rappresentazione in pubblico dovuta alla pandemia). L'installazione si sviluppa in un percorso opposto alla tecnologia virtuale a favore di una visione concreta, manuale e storico-tradizionale”.



Nel magazzino periodici, al piano terra, saranno inoltre esposte le incisioni di Marco Alvise Pitteri dalla collezione delle Suore Orsoline di Gorizia.



Il servizio di prestito/restituzione libraria sarà disponibile. Si raccomanda di seguire le prescrizioni anti-Covid (soprattutto mascherina e distanziamento).