Le immagini della fantasia 37 a palazzo Frisacco

Si rinnova a Tolmezzo l’appuntamento con l’illustrazione per l’infanzia. A palazzo Frisacco (via Del Din, n. 7), dal 3 ottobre al 6 dicembre 2020, per il secondo anno consecutivo, saranno esposte le opere di due collezioni tratte dalla 37ma edizione della Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia “Le immagini della fantasia 37”, fiore all’occhiello della Fondazione S. Zavřel di Sarmede (Treviso).



La mostra, organizzata dal Comune di Tolmezzo in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel, l’UTI della Carnia attraverso la rete museale “CarniaMusei” e la Biblioteca Civica “A. Pittoni”, offrirà ai visitatori, piccoli e grandi, l’opportunità di navigare negli spazi immaginari con i colori della fantasia apprezzando, nella sezione “Panorama”, le opere di 17 illustratori che si sono ispirati allo spazio come rappresentazione delle idee e, nella sezione “La vita segreta degli oggetti”, un percorso di scoperta del rapporto con gli oggetti.



A corollario dell’esposizione che sarà inaugurata sabato 3 ottobre alle ore 18.00, un ricco cartellone di iniziative collaterali: letture animate, visite didattiche e video racconti rivolti in particolare a bambini e famiglie. Tutte queste iniziative saranno organizzate a Palazzo Frisacco e per parteciparvi è necessaria la prenotazione che dovrà essere comunicata telefonando alla sede espositiva: 0433.41247. Mercoledì 7 ottobre alle ore 17.00 ci sarà il primo appuntamento con una lettura animata a cura dell’Associazione 0432 “Ti leggo una fiaba”. Tutte le attività verranno animate da una serie di realtà di promozione culturale quali Cooperativa Arteventi, Associazione 0432, Teatro al quadrato, Trallallero, Rasmus nonché dall’operatore teatrale Luca Zalateu. Molteplici anche le proposte riservate alle scuole coordinate da CarniaMusei (per info e prenotazioni: 0433.487704/79; www.carniamusei.org). Seguendo il filone delle iniziative che si svolgeranno a palazzo Frisacco, il Teatro Comunale “Luigi Candoni” ospiterà la consueta rassegna “Piccoli Palchi”: due spettacoli teatrali pomeridiani (10 e 18 ottobre dalle ore 17.00) organizzati dall’ERT Fvg (Ente Regionale Teatrale) con il contributo della Fondazione Friuli.La mostra si potrà visitare, fino al 6 dicembre 2020, dal mercoledì al lunedì (martedì chiuso) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 e la domenica dalle 14.00 alle 18.00. Sarà allestito anche un bookshop in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel e la libreria Friulibris.In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid in vigore l’accesso alle sale espositive è consentito fino al raggiungimento del numero massimo stabilito di visitatori. Nelle sale è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale e mantenere le distanze di sicurezza.Il programma completo degli appuntamenti collaterali alla mostra è disponibile nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it. Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune 0433 487987/961 – cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it.