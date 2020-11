Novità editoriale EUT su Giuseppe Tartini. Parliamo della pubblicazione 'Giuseppe Tartini. Lettere e documenti' a cura di Giorgia Malagò.

Le lettere di Giuseppe Tartini rappresentano uno dei più densi epistolari di musicisti del Settecento. Ricchissime di informazioni di interesse biografico, teorico-musicale e riguardanti più in generale la storia delle mentalità, furono oggetto dell’interesse occasionale degli studiosi già sul finire dell’Ottocento e sono qui raccolte per la prima volta insieme con alcuni documenti inediti. I 189 testi sono trascritti dalle fonti, disseminate in numerosi archivi tra Europa e Stati Uniti, e delineano un profilo intellettuale complesso dal punto di vista professionale e umano. L’epistolario costituisce inoltre una fonte rilevante sui rapporti tra Padova e alcuni fra i maggiori centri musicali europei. Insieme con l’edizione del carteggio Tartini-Riccati a cura di L. Del Fra (Commercio di Lettere intorno ai Principj dell’Armonia fra il Signor Giuseppe Tartini; ed il Co. Giordano Riccati, Lucca, LIM, 2007) il volume rappresenta il maggior contributo documentario alla conoscenza del violinista, compositore e teorico di Pirano.



I volumi sono parte integrante del progetto “tARTini” (Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini) volto a conservare, sviluppare e promuovere l’eredità culturale del celebre compositore e violinista nato a Pirano nel 1692, che nell’Età dell’Illuminismo fu anche scienziato, tecnologo e didatta di fama e rilievo europeo. Partner italiani e sloveni hanno valorizzato insieme questo patrimonio culturale di valore internazionale realizzando un nuovo percorso di turismo culturale transfrontaliero, co-finanziato dal programma INTERREG nel quadro della politica di sviluppo regionale dell’Unione Europea 2014-2020.La curatrice Giorgia Malagò (Soave 1990) ha conseguito la laurea magistrale in Musica e arti performative presso l’Università degli Studi di Padova nel 2017. Successivamente ha intrapreso la cura editoriale dell’epistolario tartiniano, progetto vagheggiato fin dagli anni ’70 del Novecento da Pierluigi Petrobelli. Ha partecipato al convegno internazionale XXIth C. Challenges to the History of XVIIIth C. Musical Aesthetics (Torino, 11-12 giugno 2018) e ha pubblicato un primo studio sulle lettere di Tartini in Ad Parnassum (vol. 16, n. 32, ottobre 2018).