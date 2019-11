Le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Gorizia

Martedì 5 novembre 2019, nell’ambito del progetto internazionale “Leonardo oltre i confini”, si terrà al Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20) alle ore 18.00 l’inaugurazione della mostra – collezione di modelli “Le macchine di Leonardo da Vinci”, a cura del museo “Leonardo da Vinci” di Firenze (collezione privata della nota famiglia fiorentina Niccolai).



Dalla passione giovanile, iniziata dal capostipite e fondatore dell’azienda, Niccolai Carlo, nasce la più grande collezione (privata) di macchine di Leonardo da Vinci a livello mondiale. Dai disegni dei Codici Vinciani è stato possibile sviluppare, grazie all’abilità artigianale della famiglia Niccolai e alla documentazione storica, 250 modelli distinti tra loro, utilizzando materiali dell’epoca: legno, metallo, cordame, stoffe.

Niccolai Carlo, seguendo le tradizioni dell’artigiano fiorentino, ha trasmesso la passione ai figli e ai nipoti, i quali, grazie anche alla conoscenza delle nuove tecnologie, hanno potuto ampliare la collezione e realizzare oltre cento esposizioni in tutto il mondo negli ultimi dieci anni.

La fedele ricostruzione dei modelli è stata apprezzata dal professor Carlo Pedretti, Direttore del Centro “Armand Hammer” di Studi su Leonardo presso L’università della California a Los Angeles e della sua Sede Europea presso l’Università di Urbino. Il supporto culturale del Professor Pedretti nella collaborazione in questi anni è stato prezioso per il riconoscimento internazionale e il perfezionamento dei modelli riprodotti.



All’inaugurazione nella galleria del Kulturni dom interverranno lo scrittore Giuseppe O. Longo di Gorizia, l’ingegnere-storico sloveno Gorazd Humar di Nova Gorica e Gabriele Niccolai, presidente del “Museo di Leonardo da Vinci” di Firenze. Intermezzo culturale sarà affidato all’attore Andrea Pahor e agli cantanti dell’Accademia lirica internazionale Santa Croce.





La mostra di modelli delle macchine di Leonardo, è promossa a Gorizia dal Kulturni dom (nell’ambito del progetto “Leonardo oltre i confini”), i collaborazione con i partener: il circolo culturale Jadro di Ronchi dei Legionari, il Kulturni dom di Nova Gorica (Slo), il fotoclub “Skupina 75” di Gorizia, l’orchestra filarmonica “Kras” di Doberdò del Lago (Go), i circoli culturali: Sovodnje di Savogna, d’Isonzo, Danica di Vrh – San Michele del Carso, Briski gric di San Floriano del Collio, il Forum cultura per Gorizia, l’Accademia lirica Santa Croce (Ts), l’associazione “Abruzzesi e Molisani in FVG”, la cooperativa culturale Maja di Gorizia e con il patrocino della Regione Fvg, i Comuni di Gorizia, Nova Gorica, Savogna d’Isonzo, Doberdò del Lago e l’Unione culturale economica slovena (Skgz).



L’esposizione dei modelli rimarrà aperta nella galleria del Kulturni dom sino al 30 novembre 2019 con il seguente orario (giorni feriali): dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.