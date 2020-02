Le maschere di Carnevale in mostra

Giovedì, 13 febbraio 2020, alle ore 18.00 presso il ristorante “Bita” a Santa Croce (Trieste), sarà inaugurata, la mostra itinerante dell’apprezzato fotografo goriziano Joško Prinčič dal titolo “Le maschere di Carnevale: dalla Carnia alla Birchinia (Istria)”.



Joško Prinčič, nato a Savogna d’Isonzo nel 1947, ha iniziato ad occuparsi di fotografia all’inizio degli anni ’70. E’ uno dei fondatori del fotoclub “Skupina 75” di Gorizia. Ha esposto con successo fino al 1978, ottenendo diversi importanti riconoscimenti, tra i quali vanno ricordati i premi ottenuti alle mostre in bianco e nero allestite a Savogna dal 1974 al 1978, il 1° premio alla mostra interregionale Slovenia – Carinzia – Friuli Venezia Giulia tenutasi a Lubiana nel 1978 ed il 2° premio alla mostra della fotografia jugoslava a Nova Gorica nel 1978. Inoltre con le proprie opere si è pure presentato nelle varie città italiane e della Slovenia, come pure in Austria, in Bosnia, in Croazia ecc.



L'artista goriziano sarà nell'occasione presentato dal curatore della mostra Jurij Fikfak di Lubiana.



La mostra è promossa dal ristorante “Bita” di Santa Croce, dal Kulturni dom di Gorizia e dal fotoclub “Skupina 75” di Gorizia e rimarrà aperta fino al 4 marzo 2020.