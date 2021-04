Le poesie di Franco Polentarutti raccolte in un catalogo

E' uscito il nuovo catalogo di fotografie e poesie "Polente Against the machine" prenotabile con messaggio a Soul Coworking Servizi (https://www.facebook.com/soulservizicoworking)

Poesie di Franco Polentarutti, un'idea di Stefano Buian, Luca A. d'Agostino, Govind Singh Khurana, musiche Maurizio Brunod, una produzione 'Slou societa' cooperativa in collaborazione con New Model Label.

Franco Polentarutti scrive poesie.

Nasce e vive a San Giorgio di Nogaro dove storicamente si è sviluppata una delle comunità “alternative” più strepitanti del Friuli tra la festa degli indiani, i collettivi, l’ecologia socialele molte altre sfumature.

È il paese sulla via Annia, importante arteria romana, con il più alto numero di pozzi artesiani nelle case, con Porto Nogaro, il porto più a nord del Mediterraneo, le attività agricole e commerciali; partiva da qui con il "balon" la storica catena di negozi di abbigliamento con la sigla Bernardi.

Inoltre c'è la zona industriale Aussa Corno dove spicca il “tubone”, un filtro con mozzicone per la laguna di Marano nato per la depurazione delle acque dei comuni e dell’industria, compreso il polo chimico di Torviscosa.

Gli opposti contemporanei della provincia fra gli artigli dell'agricoltura, dell'urbanizzazione, dell'industria, della digitalizzazione e della poesia.





Foto Luca A. d'Agostino/Phocus Agency © 2021