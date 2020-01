Le poesie di Gianpietro Candolo alla Libreria Friuli

Sabato 18 alle ore 11:00, Gianpietro Candolo presenterà la sua raccolta di poesie e racconti dal titolo "Robe" alla Libreria Friuli di Udine.



«Gianpietro Candolo dà voce ai flashback che affollano la sua mente, quei momenti in cui la luce di un pensiero si fa particolarmente intensa e irradia la nostra facoltà di esternare la vita, con la necessità di mettere su carta un verso, una parola, un brivido che ci percuote. La silloge diventa un espediente per fermare questa luce, farla diventare la fiamma da contemplare in una fredda sera d’inverno della vita, capace di dare un ristoro all’anima che non ha eguali.»

(dalla Prefazione)



Gianpietro Candolo è nato nel 1961 a Udine, dove è sempre vissuto, tranne brevi soggiorni in Belgio (Épinois) e Spagna (Murcia) per apprendere le lingue. Già giornalista-pubblicista ed assistente sociale, da quindici anni lavora come educatore professionale presso una scuola-collegio di Udine. Diplomato come Assistente Sociale all’Università “La Sapienza” di Roma 1990, laureando in Scienze dell’Educazione all’Università degli Studi di Trieste.