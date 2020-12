Le radici della nostra terra tra la vita e l’aldilà

Il tema può sembrare macabro, tanto più in questo annus horribilis, che ci ha obbligati a un quotidiano ‘conto dei morti’, ma in realtà è soltanto un viaggio alla ricerca delle nostre radici. Di quello, insomma, che ci lega da sempre alla nostra terra, da quando nasciamo a quando ci riprende nel suo abbraccio eterno.

“La morte è certa. È già pronunciato il gran decreto che tutti gli uomini han da morire. Ogni altra disgrazia potrà evitarsi, ma non mai la morte. Non v’è stato che salvi: non età, non condizione, non sesso, non qualunque siasi umano presidio. Dal primo sino all’ultimo degli uomini ha da veder ciascun il suo occaso, e già molti lo raggiunsero, altri ne van d’appresso, e tutti, come acqua che scorre, cadremo alla fine nella tomba senza riparo”.

TESTIMONIANZE IN ‘NERO’ - Questo lugubre incipit di un testo di meditazioni cristiane di fine ‘800 è stato scelto come apertura per I morti raccontano i vivi. Storie friulane dall’oltretomba, scritto per Chiandetti Editore di Reana del Rojale da Paola Treppo, giornalista del Gruppo Mediafriuli che ha già dedicato alcuni volumi alle tradizioni popolari della sua e nostra terra e ad argomenti legati al Sacro, da Pignarul, storie di uomini e del fuoco epifanico a La casa della vergine. In una sessantina di pagine, più diverse immagini d’epoca, raccoglie le testimonianze dei vecchi usi funebri legati al 1° e al 2 novembre in Friuli.



UNA FINE E UN INIZIO

FRIULI SOSPESO E... HORROR

- In questo momento così particolare del nostro tempo, segnato dal lutto e dall’emergenza sanitaria,. E quali erano le abitudini, i riti e le credenze di un tempo per restare in contatto con i defunti e ottenere la loro protezione, tra cristianesimo e usi prettamente ‘pagani’. Attraverso la voce dei friulani, spiega come si curavano i cimiteri, cosa si mangiava in queste due - ancora misteriose - giornate dell’anno dedicate ai morti e a tutti i santi. La prima ha il significato pratico di spartiacque tra un anno agricolo e l’altro, mentre la seconda, come è noto anche tra i detrattori di Halloween, coincide col capodanno celtico (e quindi è parte del nostro passato remoto).- Il libro, con una postfazione diintitolata, è stato scritto “per non dimenticare, in questi tempi ‘ad alta velocità’, la lentezza del suono delle campane, l’immobile silenzio dei vecchi cimiteri, l’imperturbabile nebbia che avvolge campisanti sconosciuti ai più, o nascosti sotto i pavimenti delle chiese”., ma che si fa sentire ancora attraverso riti e usanze tramandati, magari senza comprendere il significato. Tra le vicende avvolte nel mistero, quella di Trava di Lauco, ossia il battesimo dei bambini nati senza vita, e il cimitero dimenticato di Sedilis di Tarcento. Dalle ‘pietre dei morti’ di Marano Lagunare e della Val Tramontina alla misteriosa cantina “delle volte” di Masseris di Savogna, dal supposto tesoro di Attila in Alta Val Torre al cimitero ‘dei giganti’ di Cervignano, è tutto un elenco di ‘misteri’.– come le anime senza pace di Cavenzano, in Comune di CampolongoTapogliano –, ma ad alleggerire il tono ci pensano le tradizioni alimentari che ancora resistono con nomi espliciti come le ‘osse dei morti’.