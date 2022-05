Le Riviste Friulane alla 'Settimana della Cultura'

La Società Filologica Friulana da oltre un decennio promuove un vasto programma di digitalizzazione del proprio patrimonio culturale: volumi e riviste pubblicate dallo storico sodalizio e da altri enti e istituti culturali friulani.

Di particolare rilevanza è il progetto delle Riviste Friulane (www.rivistefriulane.it), che mette a disposizione degli utenti interessanti saggi e contributi relativi al territorio, alla storia, all’ambiente, all’arte, alla lingua e alla cultura friulana. È uno strumento interattivo che permette la consultabilità on line di un notevole patrimonio di documenti e fonti per la storia del Friuli e di sviluppare, attraverso l’utilizzo delle risorse in linea, dei percorsi di conoscenza e fruizione delle stesse.

Chiunque sia interessato alle cose friulane può consultare e scaricare liberamente gli articoli delle riviste (da computer, da smartphone o altro dispositivo mobile), in qualsiasi momento della giornata e in qualunque parte del mondo si trovi.

A oggi, 10 sono le riviste inserite nel catalogo per oltre 300.000 pagine digitalizzate e più di 28.000 articoli presenti nel catalogo; più di 5.000 sono gli autori che hanno scritto su queste riviste. Di questi articoli, 3.400 sono in lingua friulana.

Per promuovere questo progetto sono stati realizzati, e saranno messi in rete nel corso della Setemane, dei brevi video di presentazione del portale e dei singoli periodici. L’appuntamento è ogni giorno alle 15 a partire da giovedì 5 maggio. Si comincerà con Pier Giorgio Sclippa che illustrerà il progetto e il catalogo delle Riviste Friulane.

Il 6 maggio Federico Vicario presenterà 'Ce fastu?', il 7 maggio Andrea Tilatti parlerà di «'Memorie Storiche Forogiuliesi'. L’8 maggio toccherà agli 'Atti dell’Accademia San Marco' di Pordenone con Paolo Goi.

Di seguito saranno presentati il 9 maggio 'Il Noncello' con Alberto Cassini, il 10 maggio 'La Panarie' con Stefano Stefanutti, l’11 maggio 'Studi Goriziani' con Angela Polo, il 12 maggio 'Quaderni Friulani di Archeologia' con Maurizio Buora, il 13 maggio 'Sot la Nape' con Gianni Colledani, il 14 maggio gli 'Atti dell’Accademia Udinese di Scienze Lettere ed Arti' con Francesca Tamburlini e il 15 maggio 'Storia contemporanea in Friuli' con Paolo Ferrari.