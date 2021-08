Rimarrà aperta fino a lunedì 6 settembre 2021, presso la galleria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), nell’ambito dei festeggiamenti del 40° anniversario d’attività (1981 – 2021), la mostra personale del fotografo goriziano Boris Prinčič dal titolo “Le sfumature nei 40 anni d’attività del Kulturni dom”.



Boris Prinčič si innamora della fotografia già in età adolescenziale e dal 2006 ci si dedica professionalmente. Il suo soggetto preferito sono le nature morte progettate da lui stesso, alle quali cerca di conferire una particolare carica combinando diverse fonti di luce. Professionalmente si dedica alla fotografia di cerimonia, ai ritratti in studio, ecc. Fotografa anche spettacoli teatrali, concerti e manifestazioni sportive e culturali. Le sue fotografie sono state pubblicate nella stampa locale, in diverse pubblicazioni e libri.



Le mostre, promosse dal Consiglio di Amministrazione del Kulturni dom nell’ambito del 40° anniversario d’attività con il patrocino della Regione FVG, del Ministero sloveno dei gli sloveni nel mondo, dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica e dell’Unione culturale ed economica slovena (Skgz), sono aperte con il seguente orario (dal lunedì al venerdì): dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.



Per informazioni: Kulturni dom – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le nuove regole anticovid-19 (Green pass, le adeguate distanze indossare le mascherine protettive ecc.).