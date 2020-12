Le sorelle Pers a Resistenze!

Mercoledì 9 dicembre si terrà online il terzo Focus dal titolo Resistenze! Spunti, appunti, riflessioni, esperienze e speranze per un processo alternativo di azione e partecipazione capace di generare un cambiamento nei contesti sociali in cui si opera organizzato da Giuseppefraugallery/Scuola Civica Arte Contemporanea. Tra gli ospieti anche le artiste friulane Isabella e Tiziana Pers / RAVE East Village Artist Residency.



I Focus sono incontri di approfondimento in forma assembleare con cadenza mensile. Il ciclo è dedicato a criticità territoriali e comunitarie, di cui vengono presentate esperienze, iniziative, studi e progetti dedicati. Gli incontri hanno un taglio trasversale, creando ponti tra contesti storici, geografici e sociali diversi e saranno aperti al dibattito pubblico per raccogliere non solo riflessioni, ma anche proposte concrete. L’obiettivo dei Focus è di attivare una piattaforma che dia spazio a dimensioni di collettività locali per affrontare nodi critici legati alle sfere dello spazio pubblico e della geo-politica.



L’intento del Focus Resistenze! è quello di mettere in relazione teorie, pratiche, riflessioni e testimonianze provenienti da percorsi dell’attivismo non necessariamente appartenenti al mondo dell’arte contemporanea, ma sicuramente speculari alle tematiche affrontate dalla sua parte più attiva e impegnata nel sociale. Evitando di classificare e declinare queste esperienze attraverso filtri linguistici e specialistici, ci poniamo l’obiettivo di farle fluire nel racconto dei loro protagonisti, al fine di realizzare un piccolo viaggio tra le pratiche del fare, del restare e del cambiare nel sociale, nella lotta per i diritti, delle minoranze, dell’ambiente, delle diversità, e in tutte quelle altre emergenze che richiedono una costante azione di resistenza.Resistenze! invita i partecipanti a riflettere su alcune di queste domande ed eventualmente ad aggiungerne altre:• Cosa significa oggi fare ed essere resistenza?• Resistenza come pensiero critico: come stimolarlo nelle comunità?• Non basta fare politica per fare resistenza, ma si può fare resistenza senza fare politica?• Nell’art. 1 della nostra Costituzione il diritto di resistenza trova la sua legittimazione nel principio della ‘sovranità popolare’: il concetto di resistenza può essere quindi istituzionalizzato senza ridurne la forza? È da considerarsi come un momento sovversivo di opposizione al potere costituito, o come azione costruttiva e trasformativa?• Anche alla luce della vicenda Covid-19, in che modo l’arte e la cultura possono contribuire alla soluzione delle emergenze sociali, economiche, ambientali?Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/87013194034?pwd=YU9QWnFoS1RQYkJrcWVyUnR0eDRXZz09Meeting ID: 870 1319 4034Passcode: 283539h 17:00 Introh 17: 10 Resistenze / resistenza / restanza / r(i)esistenza / comunitàBeatrice Verri, Alessandro Ottenga / Fondazione Nuto Revelli / ParaloupIlaria Conti / Prove di R(i)esistenza Fondazione BaruchelloGianni FresuVito TetiOreste Torri / Cooperativa di comunità valle dei cavalieriPierluigi Carta / Villaggio NormannGianluca Palma / Daìmon: A scuola per restareBianco-Valente / A Cielo ApertoPaolo Mele, Luca Coclite / Ramdom / LastationLuigi Coppola / Casa delle AgricultureMicaela Casalboni / Teatro dell’argineh 18:55 Dibattitoh 19:10 Resistenze / femminismo / lavoro / ambiente / antispecismo / giustizia climaticaOperaia/o / Associazione Occupy MaflowCinzia Guaita / Comitato Riconversione RWM per la pace ed il lavoro sostenibileAndrea Degl’Innocenti / Italia che cambiaMarco Pitò / Extinction Rebellion ItaliaDaniela SperaSara Manfredi / CHEAP Street poster artDeborah Lucchetti / Fair Campagna Abiti Pulti / giudiziouniversale.euClara Mogno / Assemblea #ilmondocheverrà / Mediterranea Saving HumansLeonardo Caffo20:45 Dibattitoh 21:00 Resistenze / spazio pubblico / gentrificazione / centro / periferie / pedagogia radicaleAlessandra Pomarico, Nikolay Oleynikov / Free Home UniversityFrancesca Traverso / Il limone lunareBertram M. Niessen / Che FareCorrado Gugliotta / LaveronicaMarco Baravalle / S.a.L.e DocksMariette Schiltz / Isola Art CenterSimona Bordone, Pasquale Campanella / WurmkosPietro Gaglianòh 22:25 DibattitoLink:https://www.facebook.com/events/1120387235044292https://forumartecontemporanea.wordpress.com/category/focus-resistenze/http://www.forumartecontemporanea.it/